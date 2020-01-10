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Общество

"Транснефть-Верхняя Волга" подвела итоги реализации благотворительных проектов в 2019 году

17 января 2020 11:13  [50] Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" подвело итоги реализации благотворительных проектов в 2019 году. Общий объем финансирования в рамках адресной программы благотворительной деятельности компании составил 133 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

В течение прошлого года общество оказывало благотворительную помощь детским садам, ветеранским организациям, учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В числе получателей благотворительной поддержки: нижегородская областная детская клиническая больница, Медведевская средняя общеобразовательная школа № 3, Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана" в Республике Марий Эл, Быковский центр содействия семье и детям в Московской области и центр помощи детям, оставшимися без попечения родителей" в г. Великие Луки Псковской области.

Оказана помощь в проведении капитального ремонта здания детского сада № 4 в р.п. Тумботино Павловского района Нижегородской области. Работы были выполнены в рамках реализации соглашений о сотрудничестве между ПАО "Транснефть" и правительством Нижегородской области. Выполнена замена системы отопления, проведен ремонт систем водоснабжения, вентиляции, канализации, электроосвещения. Установлена система пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения. Выполнены наружные фасадные работы, ремонт столовой, санузлов, замена оконных блоков, закуплены детская мебель и игрушки. Объект, рассчитанный на 80 мест, будет сдан в эксплуатацию в феврале 2020 года.

В 2019 году на выделенные денежные средства началось строительство нового дома культуры в с. Валки Лысковского района Нижегородской области, а также проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции "Большемокринской средней школы" Кстовского района Нижегородской области.

В рамках взаимного сотрудничества с высшими учебными заведениями РГУ нефти и газа им И.М. Губкина оказана благотворительная помощь в проведении капитального ремонта и оснащении лаборатории "Основы автоматизации технологических процессов".

АО "Транснефть-Верхняя Волга" принимало участие в реализации трехлетней корпоративной программы ПАО "Транснефть" развития школьного образования. Выполнены капитальные ремонты и оборудование классов средней школы №2 в п. Сернур Республики Марий Эл, средней образовательной школы в пгт. Килемары Республики Марий Эл и в средней школе в п. Воротынец Нижегородской области. Объем финансирования составил 15 млн рублей.

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