Публичные слушания по строительству высотки около гостиницы "Волна" в Нижнем Новгороде пройдут 3 февраля Бизнес

Фото: Яндекс.Карты Публичные слушания по строительству высотки около гостиницы "Волна" в Нижнем Новгороде пройдут 3 февраля 2020 года. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, предлагается провести слушания о предоставлении ИП Яцкову И.Г. разрешения на многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) земельного участка по адресу: пр.Ленина, 96 Б, кадастровый номер 52:18:0040274:23. Начало встречи в 18:00 по адресу: Автозаводский район, пр.Ленина, дом 98 (гостиница "Волна", конференц- зал "Атаман").

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