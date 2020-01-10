Администрация Нижнего Новгорода продолжает дорабатывать вопрос о работе автобусных валидаторов Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода продолжает дорабатывать вопрос о работе валидаторов, которые установлены в муниципальных автобусах, но пока не выдают билеты и чеки об оплате проезда. Такую информацию озвучил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, проверивший 17 января работу общественного транспорта.

"На двадцатом автобусе, на котором я сегодня ехал, установлены новые валидаторы и оплату через них можно произвести пока только через банковскую карту. В настоящий момент стоит вопрос о том, как пассажир может подтвердить свой проезд, потому что устройство не выдает билеты и чеки об оплате, как подтверждение приходит сообщение на телефон о произведенной транзакции. Сейчас эта система дорабатывается. В дальнейшем, когда будут приходить контролеры, они смогут через терминалы увидеть эту информацию", - рассказал Владимир Панов.

В автобусе мэр пообщался с пассажирами, которые высказали свои пожелания по улучшению работы общественного транспорта и по другим направлениям.

В пресс-службе добавили, что глава города теперь намерен проверять работу муниципального общественного транспорта регулярно.