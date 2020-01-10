Более 20 тысяч судебных приказов вынесено в отношении должников Дзержинска и Кстова Общество

Более 20 тысяч судебных приказов о принудительном взыскании задолженности за отопление и горячую воду вынесено в отношении должников за отопление и горячую воду в 2019 году в Дзержинске и Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Т Плюс".

В рамках действующего законодательства, в отношении неплательщиков, чья сумма долга за отопление и горячую воду не превышает 100 тысяч рублей, Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" сразу направляет исполнительный документ для удержания денежных средств по месту получения должником доходов (заработная плата, пенсия, стипендии и иные периодические платежи), минуя службу судебных приставов.

После вынесения судебного приказа должники обязаны оплатить сам долг, пени, госпошлину. Если судебный приказ направляется в службу судебных приставов (ССП), то с неплательщика взыскивается также исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы долга. В итоге сумма, которую заплатит должник, в среднем увеличивается в 1,5 раза. На основании официальных писем Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" ССП накладывает запрет на любые регистрационные действия с недвижимостью, находящейся в собственности должника за отопление и горячую воду, включая запрет на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц в данной жилплощади.

Кроме этого, с должниками работает ООО "Агентство Региональная организация по сбору долгов". Данная компания внесена в государственный реестр юридических лиц, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности. Агентство специализируется на работе с долгами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в своей деятельности четко придерживается требования действующего законодательства.

"В этом году мы также продолжим судебную работу с должниками. Хотелось бы обратить особое внимание граждан на своевременное предоставление в ЕРКЦ информации обо всех изменениях, касающихся смены собственника, продажи квартиры и так далее. Это поможет жителям избежать ситуаций, когда судебный приказ выносится в отношении прежнего собственника, который уже продал свою квартиру и проживает в новой, но информацию в ЕРКЦ не предоставил", - отметил Александр Бобров.

По состоянию на 1 января 2020 года сумма долга за отопление и горячую воду жителей Дзержинска и Кстова превысила 800 млн рублей.