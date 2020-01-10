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Политика

Применение подходов бережливых технологий позволяет качественно повысить производительность труда госслужащих, - Глеб Никитин

18 января 2020 10:48  [614] Политика

Порядка 1 тысячи сотрудников прошли обучение бережливым технологиям на нижегородской "Фабрике процессов" в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Проект был представлен в рамках панельной сессии "Современное государственное управление: госслужба новой формации" Гайдаровского форума.

В рамках блока "Обучение и развитие сотрудников" hr-цикла в правительстве Нижегородской области проводится внедрение технологий бережливого производства и командного взаимодействия среди сотрудников.

"Фабрика процессов" – это центр изменений, позволяющий проводить развитие сотрудников органов исполнительной власти и муниципалитетов по уникальным методикам бережливого производства. Она была запущена в рамках проекта "Эффективный регион" в июле 2019 года. "Фабрика процессов" ежедневно доступна для посещений в свободное от занятий время для любого сотрудника органов власти Нижегородской области и органов местного самоуправления.

"Изменение самосознания чиновников мы начинаем с создания новых развивающих пространств. Мы открыли "Фабрику процессов" на базе правительства региона – уникальный для госуправления проект в РФ, реализующийся в Нижегородской области. Применение подходов бережливых технологий позволяет качественно повысить производительность труда государственных служащих. За несколько месяцев 2019 года около 1000 сотрудников уже прошли обучение бережливым технологиям в рамках проекта "Эффективный регион", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2019 году в рамках программы "Команда Правительства" Нижегородской области совместно с РАНХиГС был запущен пилотный проект по формированию высокоэффективных команд трех министерств (министерства культуры, министерства экологии и природных ресурсов, министерства социальной политики). Обучение было сконцентрировано на системном применении современных технологий повышения командной эффективности в системе госуправления.

"Мы видим, что многих экономических потерь можно избежать, устранив коммуникационные барьеры, которые возникают между министерствами, входящими в блоки разных заместителей губернатора, и между муниципалитетами. Мы начали внедрять командный менеджмент в правительстве региона – первый опыт такого рода в госHR и рассчитываем, что он станет инструментом повышения контрастной результативности и операционной эффективности, формируя корпоративную культуру нового времени", – рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

В 2020 году "Команда Правительства" продолжит внедрение новых образовательных форматов в других министерствах.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2019 года по инициативе губернатора в регионе стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

Презентация программы "Команда Правительства", о которой Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. К настоящему моменту на портале зарегистрировано более 38 тысяч человек – жителей из 58 регионов России. Более 14,5 тысяч из них заполнили биографическую анкету и, тем самым, получили право участвовать в открытых отборочных процедурах.

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