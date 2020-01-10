Оперативная гинекология: основные направления

Каждая женщина должна следить за своим здоровьем и регулярно посещать врача-гинеколога. Профилактические осмотры помогут избежать риска развития серьезных заболеваний и патологий, поэтому к специалисту следует ходить минимум один раз в год. В "запущенных" случаях может потребоваться хирургическая операция, поэтому не стоит этого допускать и своевременно проходить медицинское обследование. Записаться на прием к квалифицированному врачу-гинекологу можно в клинике Пирогова в Днепре (Украина), в которой работают профессиональные и компетентные специалисты разных направлений.

Основные направления оперативной гинекологии

Такая область медицины как гинекологическая хирургия подразумевает выполнение операций для лечения заболеваний женской мочеполовой системы. Хирурги-гинекологи проводят операции по нескольким направлениям: на внутреннем слое стенки матки, наружных половых органах, шейке и придатках матки, а также колькопластика.

При заболеваниях эндометрия проводятся операции на внутреннем слое стенки матки, с применением инновационного медицинского оборудования и новейших методик. Колькопластика представляет собой пластику влагалища для корректировки скрытых/явных дефектов. Это может быть уменьшение размеров влагалища, соединение стенок путем сшивания, хирургическое вмешательство при опущении органов таза.

На наружных половых органов могут проводиться как лечебные, так и косметические операции. Например, пластика клитора и губ, вскрытие абсцесса или удаление бартолиниевой железы. Лапароскопическим путем проводятся операции на придатках матки, что позволяет сократить реабилитационный период и гарантировать безопасность.

Поставить точный диагноз и назначить операцию может только квалифицированный врач-гинеколог, после тщательного обследования и комплексного диагностического исследования. Обращение в надежную клинику позволяет избежать риска осложнений и развития воспалительных процессов, а обслуживающий медицинский персонал обеспечивает конфиденциальность и полную стерильность.

Проводятся гинекологические операции в специально оборудованной хирургии, где придерживаются стерильности и используют сертифицированные способы анестезии. В палатах созданы комфортные условия для временного пребывания, в которых есть все необходимое.

Что такое лапароскопический метод?

Сегодня в клинике имени Пирогова используют метод лапароскопии, который отличается малотравматичностью и отсутствием глубоких разрезов мягких тканей. Главными преимуществами такого хирургического метода является сокращение реабилитационного периода, косметический эффект, безопасность, а также снижение риска развития осложнений, патологий, воспалительный процессов.

Операция проводится через маленькие проколы, в которые вводят эндоскоп. Это инновационный прибор с камерой, который позволяет следить за ходом выполнения операции и строго контролировать каждый шаг.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.