Рустам Тарико: биография и история успеха

Рустам Тарико: биография и история успеха

Рустам Тарико – успешный бизнесмен, владелец известной корпорации. Капитал индивидуального предпринимателя, по различным подсчетам, оценивается от 5 до 10 млрд долларов.



Детство и юношество

Рустам Васильевич Тарико родился 17 марта 1962 года в небольшом городе Мензелинск Республики Татарстан. Мальчик рос без отца, его родители подали на развод, когда он был еще ребенком. Воспитанием Рустама Тарико занималась его мать, которая работала в райкоме партии.

Тарико хорошо учился в школе, с раннего возраста начал интересоваться музыкой. Юноша был самоучкой, отлично играл на гитаре. В школьные годы он создал свою группу, с которой давал концерты на городских праздниках, дискотеках. За это Рустам Тарико и его товарищи получали неплохое вознаграждение.

Немного повзрослев, Рустам Васильевич Тарико решил отказаться от музыки. Окончив школу, будущий бизнесмен уехал жить в Москву, поступил в институт инженеров железнодорожного транспорта.

Первые деньги

Тарико Рустам не принимал деньги от матери, решив добиться всего самостоятельно. Первая работа юноши заключалась в ежедневной уборке столичных улиц. Зарплаты дворника едва хватало на жизнь в Москве.

На старшем курсе института Рустам Тарико устроился работать в туристическую фирму, которая принадлежала итальянке Эмануэлле Карбончини. Деятельность компании была направлена на бронирование номеров в гостиницах для итальянских бизнесменов. Первая сделка Рустама Тарико принесла ему 5 000 долларов прибыли.

За время работы в туристической фирме юноша познакомился со множеством влиятельных людей, и вскоре Тарико предложили работу в качестве консультанта компаний Ferrero и Martini & Rossi. Рустам Васильевич Тарико был инициатором многих успешных сделок, руководители корпорации оценили его предпринимательскую хватку и предложили юноше обучение в Люксембурге.

Бизнес

По завершении обучения Рустам Тарико стал делать первые шаги в предпринимательстве. Будущий бизнесмен занимался продажей зарубежного элитного алкоголя. Вскоре была основана компания «Руст Инк.», существующая по сей день.

Кризис конца 90-х обрушил рынок премиум-продукции. Это позволило Рустаму Тарико реализовать давнюю задумку – разработать собственную марку. Таким образом появился новый бренд.

Реализуемая продукция обладала высоким качеством при невысокой стоимости. Напитки были по карману каждому человеку со средним уровнем дохода. Уже спустя несколько лет продукция под этим брендом продавалась в 40 странах мира.



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