Где делают перевод печатей и штампов на английский с нотариальным заверением?

Штамп или печать – не просто инструмент, подтверждающий подлинность документов, но и текст, содержащий в себе важную информацию. Именно текстовую часть нередко требуется перевести на английский. Выяснение, какое конкретно заведение производило заверение документа, является одной из причин перевода.

Когда требуется перевод штампа?

Перевод не только штампа, но и текста требуется не во всех случаях. Например, в ПФР и прочих некоммерческих организациях затрагивается только печать, а не вся информация с документа. Существует следующий ряд документов, для которых достаточно только работы над печатью:

свидетельство о рождении или заключении брака;

документ о разводе или смерти;

пенсионное удостоверение;

военный билет;

водительские права и т. д.

Связано это с тем, что информация, содержащаяся в подобных удостоверениях и свидетельствах, дублируется на другие языки. Обратившись к стороне, требующей документы, можно узнать, в каком объеме выполнять перевод.

Нечеткая печать

Перевод печати или штампа — несложная работа, с которой быстро справится опытный лингвист, но здесь кроются свои подводные камни. Нередко печать практически невозможно расшифровать из-за ее блеклости или размытости. В таких случаях обычно проставляется отметка «неразборчиво».

Предварительно следует выяснить, будет ли принят документ с такой отметкой. В случае, когда удостоверение должно быть заверено у нотариуса, работа ведётся и над основным текстом помимо печати. Если печать на оригинале четкая, это не означает, что на копии она будет такой же хорошо читаемой, поэтому нужно проверять ее качество перед отправкой лингвисту.

Соответствие требованиям нотариуса

Чтобы переведённая печать не только была заверена нотариусом, но и была принята соответствующей организацией, нужно соблюсти определенные правила. Буквенный регистр и расположение штампа не должны отличаться от оригинала.

Должны учитываться такие факторы, как расположение печати на сшивке или является ли она тисненой. При идентичности текста в штампе и печати необходимо оформлять раздельный перевод.

Соблюдение всех указаний — залог того, что документ примут. Такую работу лучше поручить лингвистам, учитывающим все нюансы в переводе печати.

Наши специалисты способны перевести тексты от медицинской тематики, до научно-технической. Одно из направлений – перевод штампов и печатей на английский с последующим заверением у нотариуса https://perevodpravo.ru/services/notarialnoe-zaverenie.