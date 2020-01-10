Танк-контейнеры для транспортировки наливных грузов

Танк-контейнер – цистерна, установленная в металлическую раму со стандартными габаритами морских контейнеров. Перевозка наливных грузов в таких емкостях считается безопасной, экологичной и экономически выгодной. В результате снижения стоимости грузоперевозок уменьшается себестоимость самого товара.
Доставлять наличные грузы в танк-контейнерах можно в любые страны и по России. Нередко оформлением документации для прохождения таможенного контроля и оформления транзитного груза занимаются брокерские транспортные компании.
Для международных перевозок танк-контейнеры обязаны иметь разрешение ADR, которое допускает транспортировку опасных жидкостей. Водители грузового транспорта также обязаны иметь разрешение на перевозку таких грузов.
Эксплуатировать можно новые контейнеры или бывшие в эксплуатации. Нередко их применяют в качестве временного хранения грузов до их перевозки в пункт реализации. При этом каждая емкость обязана сопровождаться полным пакетом разрешительных документов: сертификат Морского регистра судоходства, документы для Ростехнадзора и подробное руководство по эксплуатации.
Танком-контейнером называют металлическую цистерну, выполненную из нержавеющей стали или другого материала, устойчивого к воздействию агрессивных сред. Емкость надежно фиксируется в раме из металла. Габариты контейнера – 20 или 40-футовые стандартные морские емкости.
Соответствие международным стандартам позволяет перевозить наливные грузы без перегрузки. Саму емкость легко перегружать с одного на другой транспорт при помощи погрузочной техники.
Сама конструкция емкостей позволяет складировать их в несколько ярусов и хранить на сравнительно небольших площадках. При этом цистерны выполняются из одной или нескольких секций, что допускает перевозку разных жидкостей в одной емкости.
Выбирают танк-контейнеры по типу перевозимых жидкостей:
Емкости изготавливают из различных типов сплава, дополнительно их можно оснащать системами подогрева.
Все это обуславливает высокий спрос на танк-контейнеры для перевозки и хранения различных жидкостей. Подобрать оптимальный вариант по толщине стен, материалу изготовления, количеству камер, наличию системы подогрева и других дополнительных опций помогают менеджеры копаний-производителей цистерн.
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