Танк-контейнеры для транспортировки наливных грузов

Танк-контейнер – цистерна, установленная в металлическую раму со стандартными габаритами морских контейнеров. Перевозка наливных грузов в таких емкостях считается безопасной, экологичной и экономически выгодной. В результате снижения стоимости грузоперевозок уменьшается себестоимость самого товара.

Доставлять наличные грузы в танк-контейнерах можно в любые страны и по России. Нередко оформлением документации для прохождения таможенного контроля и оформления транзитного груза занимаются брокерские транспортные компании.

Для международных перевозок танк-контейнеры обязаны иметь разрешение ADR, которое допускает транспортировку опасных жидкостей. Водители грузового транспорта также обязаны иметь разрешение на перевозку таких грузов.

Эксплуатировать можно новые контейнеры или бывшие в эксплуатации. Нередко их применяют в качестве временного хранения грузов до их перевозки в пункт реализации. При этом каждая емкость обязана сопровождаться полным пакетом разрешительных документов: сертификат Морского регистра судоходства, документы для Ростехнадзора и подробное руководство по эксплуатации.

Характеристики и виды

Танком-контейнером называют металлическую цистерну, выполненную из нержавеющей стали или другого материала, устойчивого к воздействию агрессивных сред. Емкость надежно фиксируется в раме из металла. Габариты контейнера – 20 или 40-футовые стандартные морские емкости.

Соответствие международным стандартам позволяет перевозить наливные грузы без перегрузки. Саму емкость легко перегружать с одного на другой транспорт при помощи погрузочной техники.

Сама конструкция емкостей позволяет складировать их в несколько ярусов и хранить на сравнительно небольших площадках. При этом цистерны выполняются из одной или нескольких секций, что допускает перевозку разных жидкостей в одной емкости.

Выбирают танк-контейнеры по типу перевозимых жидкостей:

Для продуктов нефтепереработки: бензина, керосина, дизельного топлива и прочего;

Для химических соединений, включая акриловые смеси, растворители, щелочи, кислоты, краски, бытовую химию и минеральные удобрения.

Для химических и продовольственных отходов;

Для пищевой продукции.

Емкости изготавливают из различных типов сплава, дополнительно их можно оснащать системами подогрева.

Достоинства перевозки в танк-контейнерах

Не требуется дополнительно платить за тару. Производители отгружают товар в бочках или кубах, цена которых входит в стоимость продукции. Если наливать жидкости сразу в контейнеры, уходят лишние расходы. Возможность перевозки большого объема грузов за один раз. На одной фуре можно перевести до 88 бочек или 17 600 литров продукции. Один танк-контейнер вмещает более 20 000 литров. Мультимодальность всех вариантов контейнеров. Емкости можно перевозить на различном транспорте: автомобильном, железнодорожном, морском. А при смене транспортного средства не нужно переливать жидкость в другую цистерну, что экономит время и деньги. Высокий уровень безопасности. Легкость перегрузки емкости с одного вида транспорта на другой и отсутствие необходимости переливания жидкости повышает общий уровень безопасности грузоперевозки. Удобство эксплуатации контейнеров. Большинство цистерн оснащены специальной системой слива, что значительно ускоряет разгрузку. Широкий ассортимент цистерн с объемом от 17 до 31 тыс. литров позволяет выбрать подходящий вариант хранения и перевозки жидкости. Высокая скорость загрузки и выгрузки жидкости. Для удобства эксплуатации предусмотрены специальные клапаны для залива и слива продукции. Легкость эксплуатации. Система слива допускает практически мгновенный перелив в другую тару, диссольвер, дежу. Допускается подогрев жидкости. К примеру, смолу невозможно слить без подогрева, так как при остывании повышается ее вязкость. Можно устанавливать цистерны на производстве. По размерам и характеристикам цистерны являются классической 20-фунтовой колбой. Ее можно монтировать на ровной поверхности с фиксацией на земле без вкапывания, что облегчает смену локации при необходимости. Предусмотрена растарка. Если необходимо в колбу проводится компрессор через специальный клапан. Он подает воздух внутрь, что упрощает и ускоряет слив. Большая вместительность. Можно единовременно хранить до 31 тыс. литров жидкости. Полная герметичность – допускается хранение даже опасных жидкостей без существенных потерь из-за испарительных процессов. Для безопасности эксплуатации предусмотрен сбрасывающий клапан, снижающий излишнее давление паров внутри.

Выгодность хранения грузов в емкостях

Все это обуславливает высокий спрос на танк-контейнеры для перевозки и хранения различных жидкостей. Подобрать оптимальный вариант по толщине стен, материалу изготовления, количеству камер, наличию системы подогрева и других дополнительных опций помогают менеджеры копаний-производителей цистерн.

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