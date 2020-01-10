Основные критерии выбора системы отопления

Организация систем отопления - непростая задача, которая требует к себе большого внимания, знания и качественных материалов и оборудования для ее установки. Сейчас можно найти большое количество отопительных котлов, водонагревателей и прочих элементов системы отопления от разных производителей. Это только усложняет выбор. Чтобы упростить этот выбор, стоит воспользоваться основными критериями системы отопления. Здесь можно приобрести все для системы отопления https://vodolit.kz/

1. Мощность работы котла

Этот показатель рассчитывается исходя из того, какое помещение будет отапливаться, то есть необходимы значения высоты до потолка до 3,5 м. Стоит иметь в виду, что на каждые 10 квадратных метров, должно приходится 1кВт мощности работы системы отопления.

2. Режим работы

Выбор режима работы будет зависеть от того будет ли человек проживать дома, типа теплоносителя. Если дома человек планирует жить в зимнее время года, то велик риск замерзания системы, в таком случае лучше использовать незамерзающую жидкость для отопления.

По режиму работы система бывает:

• круглогодичная - применяется в любое время года

• сезонные системы - предназначены работать только в определенный сезон

3. Зависимость от работы электроэнергии

В данном случае нужно понимать, что управление за системой, ее контроль, а также безопасность осуществляется посредству электронной панели. Это позволяет современным системам обеспечивать безопасность и удобство во время работы, к тому же они могут обходиться без электричества для работы. Во время коротких сбоев работы в электросети, можно использовать систему с бесперебойным источником питания.

4. Общие параметры

• необходимо определить вариант отопления для дома (применение приборов для отопления в виде радиатора, конвектора, или же с применением теплого пола и комбинированные системы)

• общее количество водоснабжения (это количество ванн, туалетов, и прочих точек как горячего, так и холодного снабжения водой по всему дому)

5. Системы удаления дыма

Необходимо в обязательном порядке провести установку отдельных помещений для котельной и организовать дымоход для вывода дыма. Если котел функционирует с коаксиальным дымоходом, то для котельной нет надобности в отдельном помещении. Если же котельная будет оборудована отдельно, то это обеспечивает более высокую безопасность во время работы, и долгий срок службы.

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