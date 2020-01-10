Что нужно знать о путешествии в Бодрум?

Бодрум – это один из самых популярных курортов в Турции. Ежегодно сюда прилетают сотни тысяч туристов, которые мечтают о райском отдыхе. Этот город окружен водами Средиземного и Эгейского морей. Бодрум - место с вековой историей, которая богата на разные события. Но сейчас это отличный курорт, где можно отдохнуть и телом, и душой.

Как добраться из аэропорта до Бодрума?

Аэропорт от города находится в 36 километрах. Чтобы добраться до своего отеля можно заказать трансферы в Бодрум от компании Intui.travel. Это надежная организация, которая занимает лидирующие позиции на рынке и предоставляет трансферы в 4500 аэропортах по всему миру. Конечно можно отправится в город на автобусе, но его можно долго ждать, да и мест в активный сезон может просто не хватить на всех желающих уехать. Арендовать такси дорогое удовольствие и позволить это могут не многие. Трансфер – это удобно. Вы можете заказать индивидуальный или групповой трансфер, который будет ждать вас в назначенное время и в назначенном месте.

Где остановиться?

Выбор будет сложным, потому что здесь в изобилии разные отели и гостиницы. Жилье можно найти на любой вкус и кошелек. Есть гостевые дома, виллы с бассейнами и потрясающими видами. Пляжи в основном принадлежат отелям, поэтому вход для проживающих обычно свободный. В этом городе преобладают три типа пляжей:

С галькой.

С песком.

Платформенные пляжи.

Этот город не меньше славится водными видами спорта. Поэтому вы найдете развлечения на воде или сможете освоить какой-нибудь новый вид спорта. Если захотите, то можно отправится на красивой яхте и провожать закаты в море.

Если надоело лежать на пляже, то можно отправится на экскурсии по достопримечательностям. Здесь их хватает. Чего только стоит замок Святого Петра. Из этого места открывается просто потрясающий вид на бухту, море и все пришвартованные там корабли. В замке располагается музей подводного мира, где вы сможете посмотреть на уникальные предметы. Бодрум – отличное место, чтобы отдохнуть. Кто был здесь хоть раз, хотят приехать снова.

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