Лицензия МЧС «под ключ» в Нижнем Новгороде

Для предприятий, которые оказывают какие-либо услуги, обслуживают противопожарные системы, получение пожарной лицензии обязательно. Если организация занимается данным видом деятельности и оказывает услуги в этой сфере без лицензии, то все действия являются абсолютно незаконными. Лицензия не имеют срока выдачи, поэтому она действует в любом регионе страны и бессрочно. Если есть сомнения о подлинности лицензии, то эту информацию всегда можно проверить в специальном реестре. При регистрации в него заносятся все данные.

Виды работ, подразумевающие наличие сертификата:

Борьба с пожарами в лесах, на разных объектах, в населенных пунктах.

Ведение деятельности по устранению лесных пожаров и борьбе с пожарами в населенных пунктах.

Действия по обслуживанию средств, обеспечивающих безопасность на разных объектах.

Самое главное правило заключается в том, что лицензия должна быть выдана еще до начала деятельности. Чтобы сократить срок получения документа, можно обратиться в компанию "СтройЮрист" для заказа лицензии «под ключ». На сайте https://nizhny-novgorod.stroyurist.ru/services/license/litsenzii-mchs/ размещена подробная информация о получении и ходе оформления документов.

Наличие лицензии подтверждает тот факт, что все сотрудники организации имеют необходимые допуски и пользуются только сертифицированным инструментом. Если такого документа нет, то на организацию возлагается крупный штраф. Полученная лицензия в одном городе дает право заниматься деятельностью на всей территории страны. В среднем срок получения документа 1 месяц с момента подачи. Обязательно лицензия фиксируется в реестре МЧС.

Из документов, которые нужно предоставить, вам понадобятся: устав, все реквизиты, учредительный договор, приказ, подтверждающий назначение директора, свидетельство о регистрации и о постановке на налоговый учет. Кроме этих документов могут потребовать другие. Все зависит от того какой работой планирует заниматься организация.

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