Какой материал использовать для отделки лестницы?

В частных домах, где минимум два этажа, всегда есть лестница. Она должна быть привлекательной эстетически и безопасной. Перед тем как приступить к отделке, нужно обратить внимание на то, из чего сделана сама лестница, дизайн интерьера и определиться с желаемыми характеристиками. Еще отделка лестниц на второй этаж зависит от назначения помещения, влажности, перепадов температур, интенсивности использования, стойкости к износу и т.п.

Чаще всего для отделки применяют дерево. Оно отлично подходит для ступеней, направляющих и всей лестницы целиком. Во втором случае конструкция будет выглядеть монолитно, что создаст неповторимый вид. Для отделки можно использовать более дорогие материалы, такие как бук или дуб. Предпочитающие экзотику выбирают венге или тик. Кто-то отдает предпочтение бюджетным породам: сосна, ель.

Любой породе можно придать тон. Для этого используют специальные пропитки. Кто-то предпочитает оставлять естественный цвет. К примеру, обычную сосну можно окрасить в такой цвет, что она будет выглядеть дороже и привлекательнее. Такой способ особенно хорош для лестниц, которые сделаны из бетона или металла. Кроме экологичного дерева можно использовать материалы, которые создаются на его основе или являются лишь имитацией. К ним относят ламинат, фанеру или МДФ.

Реже используют плитку. Она отличается особой долговечностью, отличной устойчивостью к механическим повреждениям и другим воздействиям извне. Со временем она не будет выцветать и скользить. Ассортимент на рынке очень большой, что дает возможность даже плитку выбрать под дерево. Видов плитки много, но самой популярной и одновременно бюджетной является керамическая. Этот материал неприхотлив в уходе. Мыть его можно обычным моющим средством. Самым дорогим вариантом является плитка из натурального или искусственного камня. Такое решение будет смотреться очень привлекательно и роскошно. Чаще всего этот вид используется для внешней отделки, но и для внутренней годится.

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