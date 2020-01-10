Особенности миграционного учета иностранцев

Специализированная организация предлагает услуги по миграционному учету для корпоративных лиц. Предполагается проведение полной проверки всех документов иностранных сотрудников. В обязательном порядке проверяются разрешающие документы на работу, сроки регистрационного учета, квитанции об оплате всех установленных государственных пошлин. Обеспечивается возможность получения всех актуальных и достоверных сведений о состоянии дел иностранных сотрудников.
Нужно отметить возможность оформления заявки на сайте для того, чтобы специалисты в оперативном режиме связались и предоставили подробные ответы на все интересующие вопросы.
Миграционный аудит предполагает обязательное сопровождение иностранных сотрудников. Основной задачей становится выявление и устранение разнообразных административных правонарушений в то время, когда иностранных специалистов принимают в штат организации.
Важно отметить, что аудит предполагает обязательное выполнение следующих мероприятий:
Таким образом, предполагается проведение комплексной проверки предприятия для определения возможностей относительно того, как специалисты могут успешно выполнять собственные обязательства.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+