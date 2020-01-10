База заказов, которая всегда под рукой

Перевозка грузов может потребоваться при переезде в другой город, доставке посылок и подарков, а также товаров, купленных в магазине. Чтобы не потерять на маршруте время и деньги, стоит выбирать только надежных грузоотправителей, которые ответственно подходят к выполнению своих обязательств. Компания Ati.Su позволяет найти попутный груз или догруз, чтобы сделать перевозки в Уральске не только качественными, но и выгодными. При помощи системы можно найти перевозки как внутри города, так и по всей территории Казахстана (отправной точкой будет выступать город Уральск).

Как найти перевозки через АТИ

Часть заказов на портале доступна бесплатно — если вы оказываете услуги перевозок нечасто, этого будет достаточно. Для тех, кто занимается транспортировкой на постоянной основе, рекомендуем купить лицензию «Грузы вне России», «Грузы по России» или общую, под названием «Все грузы».

Найти перевозки в Уральске можно всего в несколько кликов (оформление доступно с любого устройства):

Зарегистрироваться на сайте или пройти авторизацию, если регистрация уже была пройдена ранее.

Выбрать подходящий тип грузоперевозки и направление, а также дату и размер груза, ценность. Для простоты поиска можно воспользоваться фильтром.

Доступные заказы появятся на странице, где вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант.

Машину, на которой будет осуществляться перевозка груза, грузоотправитель указывает самостоятельно. Есть возможность сразу же узнать стоимость заказа, длительность транспортировки и прочие комментарии, оставленные заказчиком. Таким образом, портал ATI.Su позволяет сэкономить время и собственные нервы.

Перевозчикам, которые сами хотят предложить свои услуги, также требуется авторизоваться на сайте и указать в системе маршрут, дату отправления и стоимость доставки товара (можно указать комментарии и пожелания к грузам).

Преимущества, которые портал АТИ предлагает своим клиентам:

Урегулирование всех спорных вопросов как со стороны водителя, так и со стороны заказчика.

Система рейтинга участников, которая составляется на основе качества и скорости выполнения доставки, сроков. При помощи рейтингов посетитель может выбрать водителя, который вызовет у него большее доверие.

Одинаковые условия для всех клиентов сервиса.

АТИ не выполняет доставку грузов самостоятельно, а лишь предоставляет возможность водителям и заказчикам найти друг друга.

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