Сливочное масло и рис подешевели в Нижегородской области Экономика

Сливочное масло и рис подешевели в Нижегородской области.Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Нижегородстата.

Согласно информации, с 9 по 13 января 2020 года в регионе на 0,8% снизилась средняя цена на свинину (с 238,3 до 236,4 рублей за кг), на 0,6% подешевела говядина (с 356,5 до 354,5 рублей за кг), на 0,6% – рис (с 66,1 до 65,7 рублей за кг). Такая же тенденция в указанный период была характерна и для куриного мяса.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,5% меньше среднероссийского показателя.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости "были адекватные".