Последние новости рубрики Общество
20 января 2020 17:42  [37] День снега отметили в Сарове
20 января 2020 17:28  [52] Специалисты в 2019 году провели оценку почти 5 тысяч км нижегородских дорог
20 января 2020 16:25  [104] Депутаты Гордумы усомнились в эффективности работы дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода
20 января 2020 16:04  [90] Рабочие откачали почти 7 тысяч м³ талых вод с улиц Нижнего Новгорода в январе
20 января 2020 15:54  [106] Нижегородцы предлагают восстановить в парке Пушкина дендрарий и фонтан
20 января 2020 14:51  [629] Депутаты Гордумы обсудят срыв сроков сдачи яслей в Нижнем Новгороде
20 января 2020 14:46  [126] Нижегородец ввозил свиней в Вадский район, где действовал запрет из-за АЧС
20 января 2020 14:20  [143] Детсад №68 в Канавинском районе открыли после капремонта
20 января 2020 12:30  [140] Еще 19 квартир получат нижегородские дети-сироты
20 января 2020 11:21  [170] Электропроводку в нижегородском Доме стахановцев не заменили из-за отсутствия задания на сохранение ОКН
Общество

Центры занятости Нижегородской области проведут дни открытых дверей для людей старше 50 лет

18 января 2020 14:53  [635] Общество

Центры занятости Нижегородской области проведут дни открытых дверей для людей старше 50 лет. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Мероприятия пройдут в период с 22 января по 7 февраля в Вачском, Лысковском, Починковском, Сосновском районах, а также в Кулебаках и Первомайске.

Посетителей центров занятости проконсультируют о возможностях трудоустройства.

Граждан также познакомят с различными направлениями профессионального обучения, которое организуется в рамках реализации федпроекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", реализуемого по Указу Президента России Владимира Путина.

(16+)

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph