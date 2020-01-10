Центры занятости Нижегородской области проведут дни открытых дверей для людей старше 50 лет. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.
Мероприятия пройдут в период с 22 января по 7 февраля в Вачском, Лысковском, Починковском, Сосновском районах, а также в Кулебаках и Первомайске.
Посетителей центров занятости проконсультируют о возможностях трудоустройства.
Граждан также познакомят с различными направлениями профессионального обучения, которое организуется в рамках реализации федпроекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", реализуемого по Указу Президента России Владимира Путина.
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