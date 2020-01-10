Центры занятости Нижегородской области проведут дни открытых дверей для людей старше 50 лет Общество

Центры занятости Нижегородской области проведут дни открытых дверей для людей старше 50 лет. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Мероприятия пройдут в период с 22 января по 7 февраля в Вачском, Лысковском, Починковском, Сосновском районах, а также в Кулебаках и Первомайске.

Посетителей центров занятости проконсультируют о возможностях трудоустройства.

Граждан также познакомят с различными направлениями профессионального обучения, которое организуется в рамках реализации федпроекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", реализуемого по Указу Президента России Владимира Путина.

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