Временные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются 20 января Общество

Временные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются 20 января

Временные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются 20 января. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр".

Согласно информации, перерывы в вещании возможны с 02:00 до 11:00. Они связаны с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции.

В частности, в этот период запланированы перерывы вещания первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения; аналоговых телеканалов ННТВ, Волга, ТВ 3, Ю, Матч Страна, ТНТ, РЕН ТВ, Дисней; радиостанций Радио России, радио "Маяк", Вести FM, Авторадио, Love radio, Коммерсант FM, радио "Комсомольская правда", Юмор FM, Европа плюс, Дорожное радио, Радио Рандеву, Comedy радио, Ретро FM, Радио Дача, Бизнес FM, Наше радио, Ди FM, Радио "Рекорд" и Серебряный дождь.

Отмечается, что дата и время остановок предварительно были согласованы с вещателями.

В передающем центре подчёркивают, что регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

Полная информация по временным отключениям телерадиоканалов в Нижегородской области, связанным с проведением профилактических работ 20 января, доступна на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

По вопросам цифрового эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии 8 800 220-20 02.