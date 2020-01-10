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Общество

Нижегородцев скоро ждут 30-градусные морозы, - синоптики

20 января 2020 00:00  [3682] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области в начале февраля 2020 года 20-градусные морозы, а к середине следующего месяца температура воздуха будет достигать -31°.

Резкое похолодание придет сразу после плюсовой температуры.

По информации Центра Фобос (компания, занимающаяся внедрением новых технологий обработки и визуализации метеорологической информации) до конца января в регионе будет преобладать температура воздуха в диапазоне от 0° до +3°.

Лишь в среду 22 января столбики градусников в ночное время опустятся до -1°, а в четверг (23 января) и пятницу (24 января) похолодает до -5°… -7°. Однако потом вновь температура поднимется до плюсовой.

Но со 2 февраля (воскресенье) в регионе прогнозируется резкое похолодание. В ночь с 1 на 2 февраля (с субботы на воскресенье) ударят морозы до -21°, а днем 2 февраля температура составит -17°, ожидается переменная облачность.

Всю последующую неделю ночная температура воздуха будет варьироваться от -19° до -25°, а дневная от -17° до -20°. На неделе с 10 до 16 февраля ночные морозы будут достигать -31°, днем прогнозируется до -22°, но такая холодная погода продлится до выходных.

Уже в субботу, 14 февраля, станет теплее: днем ожидается -8° (однако ночью все еще холодно и -19°), а в воскресенье прогнозируется -4° (ночью -9°).

Отметим, что прогнозы синоптиков на период, превышающий две недели, являются вероятностными и на изменение могут повлиять многие факторы.

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