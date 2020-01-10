"ЕЭС-Гарант" запускает систему автоматического погодного регулирования в школах Нижегородской области Экономика

Нижегородский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" вводит в эксплуатацию системы автоматического погодного регулирования теплоснабжения в 5 школах Городецкого района. В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы и обучение персонала правилам эксплуатации комплекса оборудования, сообщили в пресс-службе компании.

Проект реализуется в рамках энергосервисного контракта, заключенного с администрацией района в конце 2019 года. Все работы "ЕЭС-Гарант" выполняет за собственные средства, а оплата услуг компании будет производиться из образовавшейся экономии.

Автоматическая система позволяет поддерживать заданный температурный режим в зданиях при любой погоде и тем самым создавать комфортные условия в помещениях и рационально использовать тепловую энергию. Таким образом, ежегодно каждое из образовательных учреждений сможет экономить более 620 Гкал тепловой энергии.