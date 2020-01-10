Модульные картины: как дополнить интерьер необычными украшениями

Даже самая непримечательная квартира может заиграть новыми красками, если должным образом подойти к ее украшению. Новые элементы декора способны преобразовать любое помещение, добавив в него нотки домашнего уюта и комфорта. За последнее время в качестве украшения для дома стали использовать модульные картины, которые отлично вписываются в любой интерьер, при этом выглядят достаточно нестандартно. Найти подходящие картины можно на сайте: https://picsis.ru/258-iz-3-chastej/.

Особенности картины

Модульные картины – это необычный элемент декора, с помощью которого можно преобразовать любое помещение на новый лад. Удачно подобранная композиция станет настоящим достоянием любого помещения.

История модульных картин началась еще в эпоху Возрождения. Самым знаменитым произведением стали картины Босха «Сад земных наслаждений». Также были и другие художники, создавшие серию картин с одним сюжетом.

Большой потребительский спрос на модульные картины стал причиной того, что производители начали использовать разные технологии для их изготовления. Сегодня в ассортименте магазинов встречаются не только картины на холсте, но и на других доступных материалах (экокожа, стекло).

Для того, чтобы модульная картина постоянно радовала владельцев и гостей, стоит особое внимание уделить ее размещению, поэтому во время установки нужно прислушиваться не только к своим вкусовым предпочтениям, но и придерживаться некоторых правил.

В первую очередь покупатель сталкивается с проблемой выбора стиля картины. Опытные дизайнеры рекомендуют выбирать изображение в зависимости от комнаты, где они будут установлены. К примеру, в спальне отлично выглядят красивые пейзажи, которые вызывают чувство расслабленности. Нежелательно выбирать в эту комнату картины ярких и пестрых красок, ведь такое изображение возбуждает центральную нервную систему, из-за чего будет проблематично заснуть.

Прихожую отлично дополняют композиции с простым сюжетом. Такая картина не заострит внимание гостей на себе, но при этом удачно дополнит помещение. А вот на кухню лучше поставить картины с изображением еды или другой тематический натюрморт.

Экспериментировать с композициями лучше в гостиной. Здесь можно разместить любую тематическую картину. Однако, важно помнить, что модульные картины должны дополнять интерьер, а не выглядеть черезчур неуместно.

Интернет-магазин «picsis» предлагает огромный выбор модульных картин, состоящих из трех частей. В каталоге можно найти картины на абсолютно разную тематику: начиная от городов и заканчивая животными.

Доставка модульных картин осуществляется по всей России. Компания сотрудничает с популярными курьерскими службами, которые гарантируют быструю доставку в любой, даже самый отдаленный городок страны.

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