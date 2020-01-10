Самые распространенные заболевания ротовой полости: кариес и кровоточивость десен

Для многих поход к стоматологу сравним с пытками. Такое негативное мнение в основном присутствует у старшего поколения, ведь в их время качество стоматологических услуг желало оставлять лучшего. Современные же стоматологические клиники стараются лечение зубов сделать максимально безболезненной и комфортной процедурой. Чтобы найти качественную стоматологическую клинику в Нижнем Новгороде можно воспользоваться рейтингом всех заведений на сайте: stomatologiivse.ru.
Распространенные зубные заболевания
Большинство людей обращаются за помощью к стоматологу, когда боль уже становится просто невыносимой. Так делать категорично запрещено, ведь запущенное заболевание часто становится причиной потери зубов. Чтобы радовать окружающих красивой улыбкой, необходимо регулярно ходить на профилактические осмотры к стоматологу, чтобы вовремя обнаружить возможное заболевание.
К самым распространенным патологиям зубного ряда относят:
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