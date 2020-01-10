Самые распространенные заболевания ротовой полости: кариес и кровоточивость десен

Для многих поход к стоматологу сравним с пытками. Такое негативное мнение в основном присутствует у старшего поколения, ведь в их время качество стоматологических услуг желало оставлять лучшего. Современные же стоматологические клиники стараются лечение зубов сделать максимально безболезненной и комфортной процедурой. Чтобы найти качественную стоматологическую клинику в Нижнем Новгороде можно воспользоваться рейтингом всех заведений на сайте: stomatologiivse.ru.

Распространенные зубные заболевания

Большинство людей обращаются за помощью к стоматологу, когда боль уже становится просто невыносимой. Так делать категорично запрещено, ведь запущенное заболевание часто становится причиной потери зубов. Чтобы радовать окружающих красивой улыбкой, необходимо регулярно ходить на профилактические осмотры к стоматологу, чтобы вовремя обнаружить возможное заболевание.

К самым распространенным патологиям зубного ряда относят:

Кариес. Одно из самых популярных заболеваний полости рта. Данная патология размягчает твердые ткани зубов, из-за чего в них появляются полости. Вместе с тем, во время разрушения эмаль теряет полезные минералы, что приводит к повышенной чувствительности зубов. Причиной возникновения этого заболевания становится либо воздействие кислот, выработанные бактериями, либо разложение углеводов, которые поступают вместе со сладостями. Болезнь может не проявляться болезненными ощущениями, поэтому ее тяжело определить. Чтобы вовремя ее вылечить, нужно регулярно ходить на профилактические стоматологические осмотры.

Кровоточивость десен. Это неприятное заболевание, сопровождающееся болевыми ощущениями и кровоточивостью. Такой патологии подвержены практически 90% всех людей, поэтому чтобы не получить серьезные осложнения, не стоит запускать заболевание. Для лечения стоматологи обычно проводят чистку рта, а после используют травяные компрессы для снятия воспаления и обезболивания.

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