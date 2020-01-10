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Дома из СИП-панелей: особенности материала

20 января 2020 12:48  [67]

Свой частный дом – это отличная возможность избавиться от надоедливых соседей и проводить время на свежем воздухе. СИП-панели – это современный строительный материал, который активно используется при возведении домов. Заказать такое сооружение из такого материала можно на сайте: https://hotwell.kz/.

Особенности СИП-панелей

СИП-панели – популярный строительный материал, который нашел применение для строительства домов. Представляют собой готовые листы с гладкой поверхностью. Зачастую используется при каркасном строительстве.

Сам лист состоит из внешнего и внутреннего слоя ОСП, внутри которого есть пенополистирол. Все слои склеивают между собой с помощью специального клеевого состава с основной в виде полиуретана.

Данный материал имеет множество достоинств, которые делают его востребованным среди покупателей. К основным положительным характеристикам относят:

  • Небольшой вес листов. Это достоинство позволяет не тратить огромное количество времени на строительство сооружения, при этом СИП-панели отлично противостоят различным погодным условиям (ветру, снегопаду).
  • Прочность. Несмотря на простоту конструкции, СИП-панели – это прочный материал, при этом его характеристики равны прочности кирпича. Кроме того, листы легко сгибаются и не ломаются.
  • Длительный срок службы. При правильной установке, СИП-панели выдерживают различные нагрузки, при этом не деформируются со временем. Такая конструкция сможет прослужить больше 50 лет.
  • Хорошая теплоизоляция. Наличие утеплителя внутри панели позволяет сохранить дольше тепло внутри помещения. Кроме того, устанавливая листы, можно значительно сэкономить, ведь не придется тратиться на дополнительное утепление.
  • Адекватная цена. Хоть сами СИП-панели – это недешевый материал, но при этом их установка сможет сэкономить владельцу и другие траты и в результате их монтаж будет дешевле.

Единственный минус такого материала – непримечательный внешний вид, но благодаря ровному покрытию, панели без проблем поддаются любой декоративной отделке.

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