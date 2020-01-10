Дома из СИП-панелей: особенности материала

Свой частный дом – это отличная возможность избавиться от надоедливых соседей и проводить время на свежем воздухе. СИП-панели – это современный строительный материал, который активно используется при возведении домов. Заказать такое сооружение из такого материала можно на сайте: https://hotwell.kz/.

Особенности СИП-панелей

СИП-панели – популярный строительный материал, который нашел применение для строительства домов. Представляют собой готовые листы с гладкой поверхностью. Зачастую используется при каркасном строительстве.

Сам лист состоит из внешнего и внутреннего слоя ОСП, внутри которого есть пенополистирол. Все слои склеивают между собой с помощью специального клеевого состава с основной в виде полиуретана.

Данный материал имеет множество достоинств, которые делают его востребованным среди покупателей. К основным положительным характеристикам относят:

Небольшой вес листов. Это достоинство позволяет не тратить огромное количество времени на строительство сооружения, при этом СИП-панели отлично противостоят различным погодным условиям (ветру, снегопаду).

Прочность. Несмотря на простоту конструкции, СИП-панели – это прочный материал, при этом его характеристики равны прочности кирпича. Кроме того, листы легко сгибаются и не ломаются.

Длительный срок службы. При правильной установке, СИП-панели выдерживают различные нагрузки, при этом не деформируются со временем. Такая конструкция сможет прослужить больше 50 лет.

Хорошая теплоизоляция. Наличие утеплителя внутри панели позволяет сохранить дольше тепло внутри помещения. Кроме того, устанавливая листы, можно значительно сэкономить, ведь не придется тратиться на дополнительное утепление.

Адекватная цена. Хоть сами СИП-панели – это недешевый материал, но при этом их установка сможет сэкономить владельцу и другие траты и в результате их монтаж будет дешевле.

Единственный минус такого материала – непримечательный внешний вид, но благодаря ровному покрытию, панели без проблем поддаются любой декоративной отделке.

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