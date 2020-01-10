Дома из СИП-панелей: особенности материала

Свой частный дом – это отличная возможность избавиться от надоедливых соседей и проводить время на свежем воздухе. СИП-панели – это современный строительный материал, который активно используется при возведении домов. Заказать такое сооружение из такого материала можно на сайте: https://hotwell.kz/.
Особенности СИП-панелей
СИП-панели – популярный строительный материал, который нашел применение для строительства домов. Представляют собой готовые листы с гладкой поверхностью. Зачастую используется при каркасном строительстве.
Сам лист состоит из внешнего и внутреннего слоя ОСП, внутри которого есть пенополистирол. Все слои склеивают между собой с помощью специального клеевого состава с основной в виде полиуретана.
Данный материал имеет множество достоинств, которые делают его востребованным среди покупателей. К основным положительным характеристикам относят:
Единственный минус такого материала – непримечательный внешний вид, но благодаря ровному покрытию, панели без проблем поддаются любой декоративной отделке.
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