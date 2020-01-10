Основные функции фитнес-браслета

Развитие технологий стало причиной того, что на прилавках магазинов появились новые и необычные гаджеты. Яркий тому пример – фитнес-браслеты, которые стали усовершенствованной версией обычных часов. Выбрать и купить подходящую модель можно например на сайте: https://www.ankershop.ru.

Основные характеристики фитнес-браслета

Фитнес-браслет – это современный гаджет, позволяющий отслеживать состояние и здоровья, а также активность человека. Это устройство выполнено в форме браслета с цифровым экраном. Сам гаджет крепиться непосредственно на запястье человека и позволяет отслеживать частоту пульса, сон и количество шагов за день.

Все данные с фитнес-браслета синхронизируется на специальное приложение в смартфоне. Владелец сможет в любое удобное время посмотреть все данные и скорректировать свой образ жизни.

Популярный параметр браслета – шагомер. Эта функция позволяет владельцу гаджета следить за активностью за целый день. Кроме того, устройство может считывать качество сна, а также подсказывать оптимальное время для пробуждения в зависимости от фазы сна.

Также в девайсе можно настроить напоминания, которые будут оповещать о начале тренировок. Благодаря этим функциям, человек сможет составить себе план физических занятий и поставить на них напоминания, чтобы не забыть.

Так как браслет синхронизируется со смартфоном, можно настроить телефон так, что все оповещения будут приходить и на фитнес-браслет. Благодаря этому параметру, не нужно постоянно доставать смартфон, а достаточно просто посмотреть на экран гаджета.

Еще одна интересная возможность браслета – функция поиска. Многие сталкивались с проблемой, когда положили куда-то телефон, но при этом забыли о нем. Это приводит к длительным поискам, которые часто ни к чему не приводят. С использованием фитнес-браслета, можно быстро найти смартфон, включив на нем «поиск устройства». Как только владелец включит ее, на телефоне заиграет будильник, выключить который можно только после разблокировки.

Фитнес-браслет – это недорогой гаджет, который помогает отслеживать состояние здоровья, а также физическую активность.

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