Указатели напряжения: разновидности и их особенности

Электрические системы – это сложные и опасные системы, для работы с которыми требуется специальное оборудование. Указатели напряжения – это мобильные приборы, необходимые для определения напряжения в сети или на токоведущем оборудовании. Найти их, а также указатель контакт 55ЭМ можно на сайте «Polikrat».

Указатели напряжения и их особенности

Указатели напряжения активно используются при работе с электрическими сетями. Эти устройства проверяют наличие напряжения в сети или на токоведущих приборах. Обычно эти измерения необходимы перед подключением заземления или до начала основных монтажных работ. Для этих измерений необязательно знать значение напряжения, а требуется только узнать о его наличии.

Рынок сейчас предлагает огромное количество разных указателей напряжения. Есть несколько классификаций таких устройств, но самая популярная – по числу полюсов (однополюсные, двухполюсные). Стоит отметить, что эта классификация относится только к устройствам, определяющим напряжение до 1 кВт.

Указатель контакт 55ЭМ

Данное устройство представляет собой контрольно-измерительный прибор, который помогает определить наличие напряжения в сети. Основные измерительные элементы устройства – два щупа, которые взаимодействуют друг с другом через изолирующий проводник.

На самой конструкции прибора есть несколько индикаторов:

«Test/Ph». Загорается, когда электрод чувствует фазу и напряжение в цепи.

«-». Этот индикатор позволяет определить вид тока, который идет в цепи. Если лампа горит – переменное напряжение, а если потухла – постоянное.

Светодиодный индикатор сможет определить наличие напряжения в 24, 220 и 380V. Кроме того, на цифровом табло отображаются примерные значения тока.

Наличие крепежей на вспомогательном щупе позволяет устанавливать его на основной при перемещении. Кроме того, все щупы выполнены из прочного материала (полистирола), поэтому устройство прослужит достаточно долго.

Указатель напряжения – незаменимая вещь при работах, связанных с электрическими сетями.

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