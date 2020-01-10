Полировка стекла: особенности и народные методы

Стеклянные изделия в любом интерьере смотрятся необычно и привлекательно. Довольно часто такой материал используется при изготовлении мебельных принадлежностей. Узнать полировка стекол — цена в Белгороде можно на представленном сайте.

Особенности процедуры

Полировка стекла – это популярная процедура, с которой зачастую сталкиваются автолюбители. Но часто к такой услуге прибегают владельцы стеклянной мебели. На сегодняшний день есть множество способов, как на стеклянном покрытии убрать различные царапины.

В первую очередь нужно помнить, что стекло – это хрупкий материал, поэтому к работам с ним нужно подходить максимально аккуратно. Также, не всегда полировка стекла поможет избавиться от глубоких сколов, однако с небольшими царапинами процедура справляется хорошо.

Довольно часто владельцы пытаются самостоятельно избавиться от царапин, использовав для этого народные средства. Однако, перед тем как наносить средство, необходимо хорошо очистить поверхность от лишнего жира и грязи. Для этого используют спиртовые растворы и мелкопористую наждачную бумагу.

Средства для полировки поверхности лучше всего наносить на замшевую ткань. В качестве народного средства для полировки выступает:

Зубная паста или порошок.

Лак для ногтей.

Специальные средства для полировки.

Раствор горчицы и уксуса.

Чтобы предотвратить появление новых царапин, необходимо хорошо следить за поверхностью. Для этого стеклянное изделие регулярно очищают специальными средствами, при этом наносят его на ворсистую тряпку для мытья.

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