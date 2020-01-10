Контейнерные грузоперевозки - выгодный способ транспортировки не только для службы доставки, но и самого заказчика

Благодаря опытности сотрудников и слаженности работы всего штата, всегда можно доверить даже самые ценные товары для контейнерные грузоперевозки от компании «РОКОТТ Транс».

Такой вариант транспортировки уже давно стал популярным и надежным, ведь с его помощью можно переводить даже самые небольшие посылки, используя для них контейнеры в 20 или в 40 футов.

Почему контейнерные перевозки такие популярные:

таким способом можно легко транспортировать разную продукцию;

погрузки и разгрузки совершаются довольно быстро и надежно с помощью подходящей техники;

низкая стоимость доставки даже на большие расстояния (от 4000 км, может экономить более 50% бюджета);

есть выбор вида транспорта для доставки (авиа, жд, море);

оперативная доставка «дверь-дверь» или «станция-станция» (в зависимости от способа доставки);

практичность и универсальность – груз может быть любой формы и габаритов. Но в любом случае он поместится в контейнер.

Благодаря использованию контейнеров различной формы и размера, всегда можно подобрать оптимальный вариант для любого перемещения товаров или продукции.

Компании «РОКОТТ Транс» это специалисты, которым можно доверить даже самые важные товары и быть уверенным в том, что доставка будет надежной и своевременной. Ведь они всегда следят за тем, чтобы успеть в назначенный срок. А если отстают, то включают ускоренный режим, чтобы прибыть вовремя и не разочаровывать своих клиентов.

Обращаясь сюда, можно быть уверенным, что интересы заказчика всегда ценятся превыше всего. И будет сделано все необходимое, чтобы удовлетворить просьбу и успеть в назначенный срок.

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