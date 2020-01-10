Запасные части к различным видам техники

Поломки техники - далеко не редкость. Они случаются довольно часто. Особенно при длительной и интенсивной эксплуатации, а также при ненадлежащем обслуживании и уходе за техникой. Отличный ассортимент запчастей для ремонта есть на сайте https://zip7.ru. Это интернет-магазин, в котором представлены детали для таких устройств как бензогенераторы, снегоуборщики, газонокосилки, трактора и многие другие.

Каталог запчастей

Бензиновые генераторы и двигатели общего назначения.

Дизельные двигатели общего назначения.

Бензопилы, триммеры, мотокосы.

Снегоуборщики, мотопомпы.

Бензиновые и электрические газонокосилки.

Минитрактора.

Мотоблоки.

Мойки высокого давления.

Виброплиты, бензорезы, кусторезы.

Двигатели общего назначения.

Портативные дизельные генераторы.

Стационарные дизельные генераторы.

Это запчасти для техники известных производителей, представленные брендами ARNETOLI, CARVER, FILTRON, KIMOTO, MotoLand, STIHL, YAMAHA и пр. Каталог постоянно пополняется новыми поступлениями деталей. Они отвечают высоким требованиям качества и эксплуатационной надежности. На всю продукцию предоставляются гарантия. Есть возможность возврата товаров.

На сайте можно быстро найти необходимые запасные части по названиям разделов и подразделов, через поисковую строку. Каждое наименование имеет описание и снабжено фотографиями, указана цена и характеристики. Это позволяет сравнивать товары между собой по некоторым критериям, например, производителю. И быстро выбирать подходящие варианты для покупки. Оформление заказа на сайте не занимает много времени. Оно осуществляется через корзину в онлайн-режиме.

Доставка по Москве производится курьерской службой, возможен самовывоз. По территории Российской Федерации заказы доставляются «Почтой России», транспортными компаниями СДЭК и Деловые линии. Стоимость доставки зависит от ее разновидности, тарифов перевозчика и пр. Оплатить заказ можно наличными средствами или банковской картой. Консультации и дополнительную информацию можно получить у менеджера по телефону, указанному на сайте.

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