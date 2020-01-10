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Общество

Нижегородским рыбакам разрешили вылавливать налима

21 января 2020 09:24  [916] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Действующий с 20 декабря 2019 года по 19 января 2020 года запрет на ловлю налима сняли в Нижегородской области. Об этом сообщает региональный комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

Ограничения действовали для сохранения популяции данного вида рыб.

В ведомстве пояснили, что налим нерестится зимой при температуре воды +1°. При этом самки налима нерестятся не ежегодно, пропуская один-два сезона для восстановления энергетических запасов организма.

В ведомстве напомнили, что в Нижегородской области для рыбалки не нужны рыболовные билеты и разрешения. Суммарная суточная норма вылова составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг, в том числе по видам не более трех щук или трех судаков, а также одного сома.

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