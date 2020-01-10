Нижегородских перевозчиков будут лишать лицензии за задержку рейсов Общество

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Законодательное собрание Нижегородской области подготовило поправки в региональный закон, согласно которым перевозчиков будут лишать лицензии за задержку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗС НО.

В пресс-службе уточнили, что наказание ждет перевозчиков, которые задержали 10% от общего количества рейсов по муниципальным маршрутам; 4% от общего количества рейсов по иным муниципальным маршрутам в Нижнем Новгороде и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении и 2% - по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.

Соответствующие изменения обсудили депутаты комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству. Во время заседания прозвучала информация, что изменения вводятся в связи с обращениями жителей региона, которые жалуются на неудовлетворительную работу общественного транспорта и то, что ту или иную маршрутку можно прождать очень долго.