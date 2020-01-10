Специальная оценка условий труда

Для определения вредных производственных факторов и соответствия рабочих мест нормативам проводится специальная оценка условий труда.

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – это многоэтапная процедура, которая проводится с целью реализации прав сотрудников предприятия на безопасный труд. Заказать услугу можно здесь https://lab-ecostar.ru/sout/. Сегодня данный вид проверки проводится в соответствии с существующим законом. По ее результатам определяется класс условий труда.

Законом устанавливаются требования о том, что ответственность за проведение СОУТ закрепляется за работодателем. Для этого на конкретном предприятии создается специальная комиссия. Оценка проводится квалифицированными сотрудниками специализированных фирм. В них должна иметься аккредитованная лаборатория и не менее пяти экспертов в штате, квалификация которых подтверждена аттестацией. Эксперт приходит в офис или на производство, выполняет все необходимые проверки и составляет отчет. На основании его заполняется и подается в трудовую инспекцию декларацию.

Спецоценку в обязательном порядке должны проводить юридические лица и ИП, у которых в штате есть наемные работники. При этом оценке подлежат не только постоянные, но и временные рабочие места. Изначально на подготовительном этапе работодатель выбирает специализированную организацию из реестра и заключает договор на проведение СОУТ. Для работы заказчик должен представить исполнителю все необходимые документы и информацию.

СОУТ проводится согласно утвержденному графику. Он предварительно согласуется между заказчиком и исполнителем. При этом обязательно учитывается специфика работы конкретного предприятия и имеющиеся условия трудовой деятельности. Важно, чтобы график составлялся таким образом, чтобы все сотрудники и все рабочие места попали под проверку.

После проведенных исследований с экспертным отчетом должны быть ознакомлены сотрудники предприятия. Работники обязательно ставят письменную отметку в специальном журнале ознакомления. Допускается сопровождение ее мотивированным отказом. По результатам проверки должны быть приняты меры по устранению опасных факторов.

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