Печать фото на профессиональной фототехнике

Профессиональная печать – залог высокого качества фотоснимков.

Профессиональная фотопечать позволяет сделать изображения более «объемными». Этот эффект недоступен, если просматривать цифровые снимки на обычном мониторе. Фотоуслуги заказывают многие фотографы-любители, когда требуется получить снимки высокого качества. Печать фотографий самостоятельно сопряжена со многими нюансами, которые освоить не всегда просто.

Сегодня производители предлагают большое разнообразие оборудования для фотопечати. Как правило качественную печать гарантируют профессиональные фотолаборатории. В них используется специальная фотобумага, изготавливаемая на основе галогенидов серебра. Фотопечать производится за счет засветки эмульсии тремя лазерами. Процесс фотопечати заключается в проведении четырех этапов: проявления, отбела, фиксажа, стабилизации. На дополнительном последнем этапе выполняется сушка горячим воздухом. В этом случае производители фотобумаги гарантируют сохранность изображения до 100 лет. Кроме того обеспечивается высокое качество дополнительная обработка и коррекция фото. Операторы могут при необходимости в ручном режиме откорректировать снимки по цветовому балансу, основываясь на собственном опыте. Современные технологии дают точную цветопередачу и стабильность цветов.

Для профессиональной фотопечати могут использоваться сублимационные принтеры. Это дорогостоящее оборудование, в котором используется технология термопереноса красящего слоя. Данный способ гарантирует получение фотографии устойчивых к выцветанию. В данном оборудовании используются оригинальные расходные материалы, что также обеспечивает стабильную и точную цветопередачу.

Более бюджетным оборудованием для профессиональной фотопечати являются лазерные принтеры. Изображение на специальной бумаге формируется за счет переноса заряженных статическим электричеством мельчайших частиц цветного полимера с последующим запеканием. Несмотря на высокое качество изображений, они скорее напоминают не фотографии, а картинки из глянцевых журналов. Изображения устойчивы к выцветанию и могут использоваться для создания фотокниг.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.