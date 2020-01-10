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Общество

ПДК фенола зарегистрированы в Сормовском районе

21 января 2020 11:22  [225] Общество

Фото: Youtube.com

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фенола зарегистрированы в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на сайте Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Сормовском районе 20 января максимальная разовая концентрация фенола достигла величины ПДК", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что 20 января в Нижнем Новгороде отмечались метеоусловия, не способствующие накоплению примесей в приземном слое атмосферы. 21 января также ожидаются метеоусловия, не способствующие накоплению примесей.

Федерация судебных экспертов поясняет, что ПДК фенола в атмосфере воздуха может образоваться из-за промышленных предприятий, которые не всегда используют высокотехнические средства для фильтрования выбросов.

Эксперты уточняют, что фенол в воздухе в количестве, превышающем норму, негативно отображается на самочувствии человека, его здоровье, а также на живых организмах в целом.

Фенол это высокотоксичное вещество, которое в государственном нормативе внесено в категорию "два". Это означает, что химический элемент является достаточно вредным и даже опасным для организма.

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