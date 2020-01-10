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Общество

Опубликован список нижегородских дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году по нацпроекту

21 января 2020 11:47  [683] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области опубликовало список дорог, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Список дорог опубликован на сайте минтранса. В 2020 году четвертая часть из объема ремонтной кампании региональных дорог - это подъездные пути к небольшим населенным пунктам и социальным объектам, а также дороги, обеспечивающие связь между ними. На состояние таких дорог больше всего жаловались жители губернатору Нижегородской области Глебу Никитину во время его визитов в районы.

Ремонтные работы будут проходить практически во всех районах Нижегородской области, а также в областном центре и в Дзержинске.

"Из 843 км региональных дорог, которые мы будем ремонтировать по нацпроекту в этом году, более 200 км - это дороги, которые соединяют основные трассы с деревнями, селами, социальными объектами, населенные пункты - с районными центрами. На них не столь высокая интенсивность движения, не везде ходит общественный транспорт. Но здесь живут люди, и для каждого из них эти дороги имеют огромное значение. Важны такие транспортные артерии и для развития территорий в целом", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что по поручению Глеба Никитина основные контракты на ремонт дорог в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены до конца 2019 года.

В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017 - 2018 годов.

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