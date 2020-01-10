Замдиректора школы в Дзержинске уволили по подозрению в мошенничестве Общество

Замдиректора школы в Дзержинске уволили по подозрению в мошенничестве. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по шести эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в летний период 2018 и 2019 годов подозреваемая, исполняя обязанности директора школы, неоднократно оформляла в каникулы на ставки сторожа, уборщика и др. подставных лиц, за которых получала заработную плату. Обманным путем подозреваемая похитила более180 тысяч рублей.

Ее деятельность выявили, с занимаемой должности уволили. Расследование по уголовному делу продолжается.