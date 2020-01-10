Прокуратура добилась признания семьи нижегородца статуса "многодетной" Общество

Прокуратура Ленинского района добилась признания семьи нижегородца статуса "многодетной". Об этом сообщили в региональной прокуратуре 21 января 20202 года.

Проведенной ранее проверкой установлено, что заявитель имеет на иждивении 3 детей, 2 - из которых несовершеннолетние.

В августе 2018 года районным управлением социальной защиты населения ему отказано в установлении статуса "многодетная семья", так как ранее семья на территории Курганской области была признана многодетной, а на территории Нижегородской области - многодетной признана не была.

Учитывая тот факт, что районным подразделением соцзащиты нарушены положения указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", Закона Нижегородской области от 28.12.2004 № 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей", прокуратурой района соответствующее заявление направлено в суд, который в удовлетворении иска отказал.

Впоследствии прокуратурой района решение обжаловано в Нижегородский областной суд, который признал действия управления соцзащиты населения незаконными.

Не согласившись с решением областного суда, региональное министерство социальной политики обжаловало определение в кассационном порядке.

Определением первого Кассационного суда общей юрисдикции жалоба регионального министерства социальной политики оставлена без удовлетворения.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры района суд обязал районное управление социальной защиты населения признать семью нижегородца "многодетной семьей", что способствует в последующем назначению необходимых выплат – государственных пособий.



Отметим, что многодетной семья считается даже при достижении одного из детей совершеннолетия: если ребенок в возрасте от 18 до 23 лет предоставит справку об обучении в образовательных организациях по очной форме.