Doodle God – познавая Вселенную

Doodle God – изобретательная и творческая головоломка, сосредоточенная вокруг «божественного» созидания из подручных материалов. Разработчики из JoyBits предлагают сконструировать человеческую цивилизацию сначала из разбросанных булыжников и языков пламени, после – из микроорганизмов, шерсти и технологий, а там уже и до военных подразделений и полетов в космос рукой подать.
Несмотря на классический подход к идее создания Земли за 7 дней, в Doodle God не отыскать элементов стратегии. Ничего не придется строить и возводить, добывать и применять. Совсем наоборот – ключевая цель проложить комбинации между разрозненными ингредиентами (землей и водой, людьми и животными, профессиями и эмоциями, действиями и событиями) и добраться до новых элементов. Прогрессировать так придется часами, каждый раз то заново изобретая велосипед, то неожиданно хватаясь за голову и радуясь собственной проницательности.
Раскрывать детали и секреты головоломки сразу – непозволительная роскошь. Намного лучше привлечь к процессу друзей и родственников, коллег и даже случайных собеседников, способных в уме сложить разрозненные детали и открыться неожиданным результатам. Но, если повествование зависло в мертвой точке, а двигаться дальше уже давно пора, вот часто появляющиеся запросы и рецепты из Doodle God:
С артефактами в Doodle God ситуация чуть сложнее. Придется складывать рецепты уже трех элементов сразу, а заодно – еще и размышлять на тему выдаваемых загадок. Как вариант – «Чудо света, добравшееся до наших дней»: ответ – пирамида Хеопса. И добраться до указанного варианта поможет песок, труп и камень.
И еще немного важных находок – «Париж, Париж…» (Эйфелева башня, собирается из башни, металла и небоскреба), «Всесильное, властелину Мордора» (Кольцо Всевластия, понадобится лава, волшебство и демон), ну и куда же без «Роскошного и комфортного» (Титаника, корабль, лед и смерть). Как обстоят дела в сторонних режимах – стоит разбираться уже на собственном опыте. Ну, а если начнут возникать проблемы, никто не мешает обратиться к подсказкам, потратив накопленную энергию, которой после прохождения сюжетной линии, должно быть много.
Головоломка Doodle God предлагает проявлять творческие способности и в базовой версии игры, предусматривающей доступ к отдельным испытаниям и режимам, и в Premium-издании, которое включает новые задачи. Речь о «Божественном сиянии» с подарками, дополнительной энергией и подсказками, и «Дьявол vs Бог», отдельном квесте, где чужие грехи придется замаливать добродетелями.
Полная версия Doodle God на ПК обойдется в 70 рублей на территории Российской Федерации. В США и Европе цена чуть выше и во многом варьируется в зависимости от конкретного географического местоположения.
Кроме Premium в Doodle God докупается и энергия, предназначенная для взаимодействия с подсказками и запуска специальных бонусов, подсвечивающих расположение нужных элементов в течение 24 часов.
За 500 энергетических сгустков придется отдать почти 2 доллара, а за 3000 – 10, да и то по скидке. Впрочем, в Doodle God добираться до ответов проще с друзьями или коллегами, совместными усилиями складывая идеи в общий божественный котел!
Doodle God – законодатель жанра, подаривший миру вселенную, где разрозненные ингредиенты складываются в новые артефакты и предметы, технологии и даже природные явления. Еще недавно разработчики предлагали двигаться к правде исключительно в рамках сжатого сюжетного повествования, а сейчас появились квесты, испытания и головоломки, заставляющие выдумывать нестандартные комбинации в Doodle God и каждый раз радоваться новым открытиям. И, хотя разработчики по-прежнему задирают цены и не спешат избавляться от технических неполадок, приводящих к вылетам и сбросу накопленного прогресса, остается только смириться – конкурентов в жанре пока не предвидится.
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