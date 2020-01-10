Doodle God – познавая Вселенную

Doodle God – изобретательная и творческая головоломка, сосредоточенная вокруг «божественного» созидания из подручных материалов. Разработчики из JoyBits предлагают сконструировать человеческую цивилизацию сначала из разбросанных булыжников и языков пламени, после – из микроорганизмов, шерсти и технологий, а там уже и до военных подразделений и полетов в космос рукой подать.

Несмотря на классический подход к идее создания Земли за 7 дней, в Doodle God не отыскать элементов стратегии. Ничего не придется строить и возводить, добывать и применять. Совсем наоборот – ключевая цель проложить комбинации между разрозненными ингредиентами (землей и водой, людьми и животными, профессиями и эмоциями, действиями и событиями) и добраться до новых элементов. Прогрессировать так придется часами, каждый раз то заново изобретая велосипед, то неожиданно хватаясь за голову и радуясь собственной проницательности.

Особенности

Поддержка и обновления . Разработчики разрешают скачать Doodle God на 13 языках мира (немецкий, английский, испанский и даже китайский, русский, разумеется, тоже в комплекте), да еще и на компьютеры, и на мобильную технику.

. Разработчики разрешают скачать Doodle God на 13 языках мира (немецкий, английский, испанский и даже китайский, русский, разумеется, тоже в комплекте), да еще и на компьютеры, и на мобильную технику. Режимы и развлечения . После релиза головоломка разрешала раскрыть коллекцию из 300 элементов и, познав воссозданную цивилизацию, переключиться на сторонние развлечения из серии Doodle (в том числе и Devil, где грехи правят вымышленным миром), но вместе с обновлениями добавились отдельные головоломки и режимы, квесты и даже артефакты. Шевелить извилинами придется чаще (как и отчаиваться из-за неправильно подобранных решений);

. После релиза головоломка разрешала раскрыть коллекцию из 300 элементов и, познав воссозданную цивилизацию, переключиться на сторонние развлечения из серии Doodle (в том числе и Devil, где грехи правят вымышленным миром), но вместе с обновлениями добавились отдельные головоломки и режимы, квесты и даже артефакты. Шевелить извилинами придется чаще (как и отчаиваться из-за неправильно подобранных решений); Полноценная синхронизация . К экспериментам в алхимии, начатым в Doodle God на компьютере, легко вернуться и на мобильных платформах с iOS и Android;

. К экспериментам в алхимии, начатым в Doodle God на компьютере, легко вернуться и на мобильных платформах с iOS и Android; Интерфейс и действия . Ключевая заслуга авторов – оригинальность подачи. Серьезный творческий потенциал скрывается за элементарными механиками. Для прохождения Doodle God на Андроид, iOS и компьютерах предстоит выбирать «ингредиенты» из специальных каталогов и проверять совместимости. Методом перебора рождаются новые идеи и угасают старые. С оформлением тоже полный порядок. Мультяшная графика вместе с информативным дизайном меню быстрого доступа и статистики помогает меньше отвлекаться и в два счета добираться до подходящих действий.

. Ключевая заслуга авторов – оригинальность подачи. Серьезный творческий потенциал скрывается за элементарными механиками. Для прохождения Doodle God на Андроид, iOS и компьютерах предстоит выбирать «ингредиенты» из специальных каталогов и проверять совместимости. Методом перебора рождаются новые идеи и угасают старые. С оформлением тоже полный порядок. Мультяшная графика вместе с информативным дизайном меню быстрого доступа и статистики помогает меньше отвлекаться и в два счета добираться до подходящих действий. Комплекты и результаты. «Величайшие изобретения» - новая веха в истории Doodle God. Вспомнить чудеса света и постройки в середине 20-го века – вот задачка для тех, кто не боится трудностей. Ну, а в конце кроме наград появится шанс столкнуться еще и с фирменными цитатами и пословицами от известных философов и публицистов далекого времени.

Прохождение Doodle God

Раскрывать детали и секреты головоломки сразу – непозволительная роскошь. Намного лучше привлечь к процессу друзей и родственников, коллег и даже случайных собеседников, способных в уме сложить разрозненные детали и открыться неожиданным результатам. Но, если повествование зависло в мертвой точке, а двигаться дальше уже давно пора, вот часто появляющиеся запросы и рецепты из Doodle God:

Бумага собирается из тростника и инструментов;

Вирус – из человека и бактерии;

Атомная бомба – из плутония и оружия;

Железо – из камня и огня;

Жизнь – из энергии и болота;

Религия – заповеди и человек;

С артефактами в Doodle God ситуация чуть сложнее. Придется складывать рецепты уже трех элементов сразу, а заодно – еще и размышлять на тему выдаваемых загадок. Как вариант – «Чудо света, добравшееся до наших дней»: ответ – пирамида Хеопса. И добраться до указанного варианта поможет песок, труп и камень.



И еще немного важных находок – «Париж, Париж…» (Эйфелева башня, собирается из башни, металла и небоскреба), «Всесильное, властелину Мордора» (Кольцо Всевластия, понадобится лава, волшебство и демон), ну и куда же без «Роскошного и комфортного» (Титаника, корабль, лед и смерть). Как обстоят дела в сторонних режимах – стоит разбираться уже на собственном опыте. Ну, а если начнут возникать проблемы, никто не мешает обратиться к подсказкам, потратив накопленную энергию, которой после прохождения сюжетной линии, должно быть много.

Версии, доступ и сложность

Головоломка Doodle God предлагает проявлять творческие способности и в базовой версии игры, предусматривающей доступ к отдельным испытаниям и режимам, и в Premium-издании, которое включает новые задачи. Речь о «Божественном сиянии» с подарками, дополнительной энергией и подсказками, и «Дьявол vs Бог», отдельном квесте, где чужие грехи придется замаливать добродетелями.

Полная версия Doodle God на ПК обойдется в 70 рублей на территории Российской Федерации. В США и Европе цена чуть выше и во многом варьируется в зависимости от конкретного географического местоположения.

Кроме Premium в Doodle God докупается и энергия, предназначенная для взаимодействия с подсказками и запуска специальных бонусов, подсвечивающих расположение нужных элементов в течение 24 часов.

За 500 энергетических сгустков придется отдать почти 2 доллара, а за 3000 – 10, да и то по скидке. Впрочем, в Doodle God добираться до ответов проще с друзьями или коллегами, совместными усилиями складывая идеи в общий божественный котел!

Вердикт

Doodle God – законодатель жанра, подаривший миру вселенную, где разрозненные ингредиенты складываются в новые артефакты и предметы, технологии и даже природные явления. Еще недавно разработчики предлагали двигаться к правде исключительно в рамках сжатого сюжетного повествования, а сейчас появились квесты, испытания и головоломки, заставляющие выдумывать нестандартные комбинации в Doodle God и каждый раз радоваться новым открытиям. И, хотя разработчики по-прежнему задирают цены и не спешат избавляться от технических неполадок, приводящих к вылетам и сбросу накопленного прогресса, остается только смириться – конкурентов в жанре пока не предвидится.

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