Для чего физическому лицу становиться банкротом?

Процесс признания физлица банкротом довольно-таки нелегкий и занимает много времени. Но эта процедура для некоторых людей является единственным решением, чтобы избавиться от постоянно растущих долгов. Став банкротом, можно списать банковские кредиты, платежи в бюджет, частные задолженности. Поэтому какие-то плюсы от этой процедуры все-таки есть.

Актуальной процедура банкротства может быть, когда величины доходов не хватает для покрытия задолженностей. Сюда же можно отнести и имущество, так как в определенных случаев продают и его. Последствия невыплаты кредитов неприятны и в психологическом моменте, и финансовом. Начинают давить сотрудники банка, коллекторы, ежемесячно растет долг, начисляются штрафы, пени и неустойки.

Нередко кредиторы подают в суд на должника, что тоже заставляет нести определенные расходы. Решение суда всегда попадает к судебным приставам, которые арестуют все ваши счета, реализуют имущество, запретят выезд за границу. Если вы работаете, то из заработной платы будут удерживать до 50%. Если вырученных денежных средств от продажи имущества не хватает, то вы будите обязаны выплатить недостающую сумму. Если таковой не находится, то единственным решением может быть получение статуса банкрота. А банкротство физического лица в 2020 году не отличается от предыдущих лет.

Федеральный закон №127 четко указывает на те долги, которые могут быть списаны. Среди них штрафы ГИБДД, ФНС, долги перед коммунальными службами, физическими лицами и организациями, ломбардами и банками. Гасятся ипотечные долги и кредитные. Банкротом может стать любой гражданин за исключением тех, кто за последние пять лет уже признавался банкротом, кто имеет открытую судимость в области экономических преступлений. Если физическое лицо осуществляло свою деятельность как ИП, то запрет наложится и на это. То есть можно будет списать долги личного характера и те, которые возникли в результате индивидуального предпринимательства.

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