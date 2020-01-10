Обучение в Чехии в ВУЗах

ВУЗы Чехии отличаются высоким качеством обучения.

С каждым годом популярность обучения в ВУЗах Чехии растет. В этой стране можно попробовать получить образование иностранцам бесплатно, но для этого нужно будет сдать вступительные экзамены по профильным предметам. Кроме того нужно иметь сертификат по чешскому языку на уровне B1 или B2. При поступлении в магистратуру сдается экзамен по конкретной специальности.

Сегодня образование в Чехии ценится, потому что обучение проводится с применение новейших технологий. Как правило, лекции сопровождаются мультимедийными презентациями, а учебные материалы предлагаются в электронном виде.

При этом каждый студент самостоятельно составляет для себя расписание. Это позволяет выделить для самоподготовки пару дней в неделю. Аналогично можно выбрать и время сдачи экзамена. То есть можно для более сложных предметов получить длительное время на подготовку.

Для того чтобы получить образование в Чехии, необходимо предварительно выбрать ВУЗ и специальность. После этого направляется заявка в зимне-весенний период на поступление. Это можно сделать на специализированных сайтах или по почте. Поскольку разные высшие учебные заведения в Чехии устанавливают свои даты приема заявок, то можно попытаться поступить в несколько ВУЗов, а затем выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Важно внимательно ознакомиться с правилами поступления, они могут отличаться. После успешного поступления оформляется долгосрочная виза в Чехию на весь период учебы.

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