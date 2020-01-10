На что обратить внимание на пробном занятии в фитнес-зале?

Итак, вы решили заниматься фитнесом? Все это здорово, потому что занятия фитнесом приносят много положительных результатов. В первую очередь, вам это поможет привести себя в форму, если вдруг вы поправились по тем или иным причинам. Также прибавит энергии, улучшит тонус, вы будете ощущать себя более энергично и подтянуто.

Но перед тем как начать заниматься, нужно внимательным образом подобрать для себя фитнес-зал, подобрать тот вариант занятий, который подойдет больше всего. Для этого желательно посетить пробное занятие, которое есть в большинстве студий. На что же нужно обратить внимание при этом самом "тест-драйве"?

Что поможет сделать правильный выбор?

Итак, на что нужно обратить пристальное внимание:

Для начала поинтересуйтесь, на каких условиях проходит пробное занятие. Практически в любом фитнес-зале (если он заботится о своей репутации) первое занятие предлагают либо совершенно бесплатно, либо с хорошей скидкой, которая не обременит карман клиента, но позволит дать объективную оценку занятию.

Присмотритесь, как тренер ведет программу. Насколько обращает внимание на каждого занимающегося, исправляет ошибки, поправляет участников. Если тренер просто ведет занятие и не останавливается, не обращая внимания на других, стоит задуматься...

В группе не должно быть слишком много человек. Оптимальный вариант - до десяти человек, иначе вы просто затеряетесь в этой толпе. Не забывайте, что ваша задача сделать так, чтобы заниматься с максимальным результатом и комфортом, в то время как фитнес-залы стремятся набрать как можно больше людей, чтобы получить больше денег. Заботьтесь о себе, а не о них.

Прислушайтесь к своим ощущениям. Обратите внимание на то, насколько вам комфортно находиться в этом зале, общаться с тренером, ощущать атмосферу. Не забывайте, что вы будете отдавать деньги за занятия, поэтому важно, чтобы вам было комфортно.

Спросите, какая стоимость абонемента. Важно, чтобы цена не была слишком низкой, потому что хороший фитнес-зал не будет дешевым. Но и заоблачной цена тоже не должна быть.

Какие выводы можно сделать?

Не торопитесь записываться в первый фитнес-зал, который вы посетили. Сначала посетите пробное занятие, осмотритесь, поймите, насколько вам здесь хорошо. Уже после того, как будете уверены, что здесь все подходит именно вам, можете приобретать абонемент на месяц или больше.

Статья подготовлена при участии московской фитнес-студии Activium Style, в которой пробная тренировка с персональным инструктором стоит всего 700 рублей.

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