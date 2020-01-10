Почему девушки любят смотреть мелодрамы про любовь?

Мужчин всегда удивляла ранимость девушек и тот факт, что каждая любит лить слезы над тем, что происходит в фильме. Девушки крайне удивительные существа, любят подолгу обсуждать с подружками новых актеров и мелодрамы, просмотренные например на сайте https://dostfilms.biz/publ/melodramy/10-24. А мужчины в свою очередь тверды и считают, что женщины уж слишком эмоциональные создания.

Девушки от природы эмоциональны, готовы всегда и везде переживать за героев любимых фильмов, даже если смотрят их не первый раз. Женщины нередко вживаются в роль героини с экрана или вспоминают себя, что может вызвать те чувства о неразделенной любви, ненависти и злости, сострадание. За весь фильм девушка испытывает целую кучу эмоций. В то время как парень может спокойно смотреть на ситуацию.

Каждой женщине важно, чтобы фильм давал испытывать эмоции, который в реальной жизни забыты или вообще никогда не возникали. Это может быть любовь, успех в работе, исполнение желаний и т.п. Мужчины воспринимают все это немного по-другому, поэтому сравнивать их нет смысла. Им очень сложно понять, что испытывают героини фильмов.

Психологи нашли хорошее объяснение и ответ на вопрос: почему девушки так любят мелодрамы? Все очень просто. Фильмы этого жанра способны изменять настроение. В жизни каждого человека происходят разные события то взлеты, то падения, то какие счастливые моменты, то депрессия. Мелодрама в корне может поменять настроение и сделать девушку радостной и позитивной. Этот жанр изначально возник как женский, потому что способен был возбудить чувство жалости и сопереживания.

После работы не всегда хочется смотреть тяжелое кино, которое заставляет думать о предназначении и других проблемах. Мелодрамы очень легкие и часто с ноткой комедии. Кино отвлечет от повседневных проблем и даст расслабиться, погрузиться в сказочный мир, где можно помечтать. Неважно сколько девушке лет, во время просмотра мелодрамы она становится девочкой, которой вот-вот исполнилось 16. Она юна и весела, ждет своего принца.

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