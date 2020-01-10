Вебинары, как современный способ подачи информации

Если вы давно хотели учить через интернет, то сейчас тот самый момент. Вебинары - необъемлемая часть онлайн-обучения. Это понятие схоже с понятием «конференция». Туда приходят люди, которым интересна рассматриваемая тема. Они все хотят узнать что-нибудь новое. Вебинар – это такая же конференция только в интернете.

Вебинарная площадка

Если вы планируете стать преподавателем онлайн, то необходимо пройти определенные курсы и научиться подавать информацию грамотно, четко и сжато. После для того, чтобы организовать свой вебинар вам понадобится платформа для вебинаров например Clickmeeting. Сервис предоставляет в аренду веб-комнату для вебинаров. На данный момент это очень технологичная и удобная площадка. Цель конференции может быть любая: обучение, продажа, презентация и т.п.

Интерфейс очень понятный и доступный для понимания каждому. Если вы сомневаетесь в качестве сервиса, то вам доступен бесплатный тестовый период. Платформа работает с любой операционной системой. Сайт уже содержит все необходимые инструменты для проведения видеоконференции. После завершения онлайн-трансляции будет доступен анализ, где вы увидите полную картину по количеству просмотров, зрителей, переходам и другим параметрам.

Что еще нужно для проведения вебинара?

После того как площадка для вебинара определена, стоит заняться целевой аудиторией. Вебинарная комната вовсе не будет нужна если туда никто не придет. Да и смысла в проведении всего мероприятия тогда не будет. Многие для привлечения аудитории создают рекламу, рассылают приглашения в социальных сетях.

Дальше стоит заранее подготовить речь. Перед каждым своим выступлением ее нужно хорошо проработать и возможно заучить, если вы волнуетесь и это ваше первое выступление. Вас могут посчитать некомпетентным, что создаст плохую репутацию. Вместе с речью подготовьте презентацию, какие-то тезисы. Монотонная информация плохо воспринимается на слух, поэтому для улучшения понимания информации лучше использовать картинки, фотографии и т.п. При грамотной подготовке вебинар принесет вам то для чего он создавался.

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