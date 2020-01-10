Консультационный ресурс по документальному оформлению сертификатов

Любой предприниматель хоть раз сталкивался с вопросами оформления сертификатов. Эти документы нужны для подтверждения качества и безопасности продукции. Ресурс https://vsetrts.ru/ помогает в оформлении документов. Здесь вы найдете много статей, которые посвящены оценке продукции, работ и услуг.

Сертификация школьной формы

Казалось бы, такая вещь как школьная форма продается везде, однако сертификации этот предмет одежды подлежит. Чтобы начать производить форму для школьников нужно пройти определенный ряд оценочных мероприятий. Сертификация школьной формы обязательна потому что изготавливается для детей разного возраста. В этом вопросе важно определить тип разрешительного документа. Он зависит от товара. Существуют товары:

Второго слоя. К ним относят изделия из трикотажной ткани, в которых нет подкладки. Они могут быть предоставлены комплектом или по отдельности.

Третьего слоя. К ним относят изделия, которые имеют подклад и занимает примерно 40% всей готовой вещи. При этом он должен иметь определенный состав.

Сертификат нужен для одежды второго слоя. Если продукция относится к третьему слою, то нужна декларация. При оформлении этой документации нужно всегда учитывать половую принадлежность, материал.

Сертификация игрушек из дерева

В этом вопросе все зависит от того, для кого предназначается этот товар. Если для детей, то нужно регламентировать деятельность актом Таможенного Союза. Если производитель заявляет игрушку, предназначенную для детей до 14 лет, то сертификат должен быть обязательно. Сертификация деревянных игрушек имеет ряд исключений. Все они указаны в нормативных актах. К примеру, к ним относят елочные игрушки и другие украшения для ёлки, оборудование, предназначенное для детских площадок и занятий спортом, вспомогательные аксессуары. Если игрушек производимых вами нет в списке исключений, то сертификация обязательна.

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