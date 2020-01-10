Предприниматели из Нижнего Новгорода открыли необычный цветочный бизнес

На сегодняшний день молодые предприниматели открыли 10 магазинов по всему городу. Главная фишка – это стоимость цветов. Все цветы всегда стоят 55 рублей. Они считают, что цветы должны быть доступны каждому человеку, поэтому активно продвигают свою идею.

Сеть активно развивается дальше. Клиенты центра с одной ценой как правило остаются довольными. Компания за свой недолгий срок существования зарекомендовала себя на рынке. Успех объясняется довольно просто, ведь цена на цветы фиксированная, что ориентирована на средний сегмент. Это очень актуально сейчас ведь покупательская способность упала в разы, а праздники есть праздники и цветы по любому поводу нужны всегда.

В салоне работают опытные специалисты, которые могут составить букеты любой сложности. Кого же не порадуют композиции со вкусом, да еще и по демократичной цене. Магазины, которые находятся около остановок общественного транспорта, иногда не сравнятся с сервисом и качеством компании. На сайте https://dostavka-cvetov-52.ru/ можно посмотреть ассортимент и сделать заказ.

Основу продаж составляют такие популярные цветы как розы, хризантемы, лилии, тюльпаны и брассика. Каждый цветок имеет высоту порядка 70 сантиметров, что при цене 55 рублей не так дорого. Такие габариты и стоимость позволяют приобрести ослепительный букет. Флористы всегда предложат выгодный вариант под тот или иной случай. Стильная упаковка дополнит композицию и придаст ей праздничности. Можно создать абсолютно классический букет или воспользоваться модными тенденциями. Например, сделать букет в коробке, корзинке или с игрушкой внутри.

Доставку бюджетных букетов можно оформить, прямо не выходя из дома. На сайте оформление заказа занимает всего пару кликов. В магазин можно оформить доставку бесплатно, по адресу курьер привезет букет всего за 250 рублей. Оплату произвести можно прямо на сайте. Такая опция позволит преподнести подарок или тайный сюрприз. Если удобно оплату произвести можете наличными курьеру или в кассе магазина.

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