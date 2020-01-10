Премьера спектакля "Пряничная леди" пройдет в Нижегородском театре драмы 31 января

Премьера спектакля "Пряничная леди" пройдет в Нижегородском театре драмы им. М. Горького 31 января 2020 года по пьесе Нила Саймона в постановке Дмитрия Бурханкина.
В пресс-службе театра рассказали о сюжете спектакля: талантливая певица, привлекательная женщина и остроумная собеседница Эви Меара возвращается домой после лечения в клинике. Она похудела. И даже бросила пить… Но как выйти из замкнутого круга? Где найти силы, чтобы изменить устоявшийся годами образ жизни? У Эви есть друзья, любимый человек и, главное, взрослая дочь. Кто и что станет ей опорой – и станет ли?
Проблемы, обозначенные американским драматургом в середине прошлого века, нисколько не потеряли своей актуальности. Да и Америка за последние полвека стала нам понятнее и ближе… А вот какие вопросы и кому адресует в спектакле режиссер, как расставили акценты актеры и, главное, какие ответы найдут для себя в спектакле зрители – мы узнаем на премьере.
"Две темы в пьесе показались мне интересными. Во-первых, это история о заигравшихся в детство взрослых, которые не хотят расставаться с беззаботностью и нести ответственность за свою жизнь. Вторая тема – не основная, но мне крайне близка... Если перефразировать классика, то она прозвучит так: земную жизнь пройдя до половины, не бойся всё в ней поменять! Эта история о том, что нельзя предаваться отчаянию, а нужно просто пойти в другом направлении и, возможно, обрести там свое счастье!" – отметил режиссёр-постановщик Дмитрий Бурханкин.
"Пряничная леди" - второй спектакль, который Дмитрий Бурханкин ставит в Нижегородском театре драмы. Его притчей "Продавец дождя" по пьесе Ричарда Нэша театр успешно открыл 222-й сезон в сентябре 2019 года.
Над новым спектаклем вместе с режиссером-постановщиком работает та же команда: художник-постановщик, лауреат премии г. Нижнего Новгорода Борис Шлямин и художник по свету Лора Максимова (Москва).
Исполнители ролей: заслуженная артистка РФ Елена Суродейкина (Эви Меар), заслуженный артист РФ Алексей Хореняк (Джимми), актриса Юлия Муранова (Тоби), Маргарита Баголей (Полли, дочь Эви) и Рустам Абдряхимов (посыльный Мануэль).
Два премьерных показа состоятся 31 января и 7 февраля (в день рождения театра) 2020 года.
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