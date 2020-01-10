"Оргхим" из Уреня загрязнял окружающую среду, - Росприроднадзор Общество

Межрегиональное управление Росприроднадзора выявило в работе производственного объединения "Оргхим" (Урень, Нижегородская область) нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Росприроднадзоре пояснили, что "Оргхим" является предприятием, которое относится к объектам I категории (значительное влияние) негативного воздействия на окружающую среду.

В частности, водоотведение промышленных и ливневых сточных вод завода осуществляется в ручей Хмелевка. Результаты анализов воды из этого ручья показали, что содержание загрязняющих веществ превышают нормативы по целому ряду веществ, в том числе: железу, магнию и химическому потреблению кислорода (ХПК). Кроме того, сточные воды завода оказывают негативное влияние на водный объект.

В части охраны атмосферного воздуха установлено, что предприятие нормативы этого показателя превышают нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, были выявлены нарушения в области обращения с отходами производства и потребления.

Таким образом, предприятие нарушило КоАП в части правил водопользования, экологических требований и искажения экологической информации.

В отношении "Оргхима" вынесены предписания об устранении выявленных нарушений.

Помимо этого, завод возместит ущерб, нанесенный ручью Хмелевка. Это произойдет после того, как специалисты Росприроднадзора произведут расчет вреда.

СПРАВКА:

Биохимический холдинг "Оргхим" - один из ведущих в мире производителей безопасных для окружающей среды и здоровья человека продуктов "зеленой химии". Крупнейшая производственная площадка холдинга расположена в Урене. В частности, на этом производстве была разработана уникальная высокоэффективная запатентованная технология, позволяющая создавать химические продукты, отвечающие высоким экологическим требованиям.