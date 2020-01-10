Последние новости рубрики Происшествия
22 января 2020 21:52  [8] Почти 500 тысяч нижегородцев остались без воды, аварию устранят только завтра
22 января 2020 19:43  [351] Около 12 часов будут устранять аварию на канализационном коллекторе в Ленинском районе
22 января 2020 18:55  [561] Канализационные стоки затопили 1 тысячу кв. м в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора
22 января 2020 14:10  [303] Мужчина пытался ограбить 10-летнюю девочку в Нижнем Новгороде, СУ СК ищет очевидцев
22 января 2020 09:42  [784] Один человек погиб в результате ДТП в Володарском районе с участием заснувшего за рулем водителя фуры
22 января 2020 09:36  [438] Нижегородец получил 300 часов обязательных работ за убийство собаки
21 января 2020 14:19  [483] Предприятие в Дзержинске оштрафовано за нарушение расследования несчастного случая
20 января 2020 20:29  [1688] Лобовое ДТП с шестью пострадавшими произошло под Балахной (ФОТО)
20 января 2020 13:25  [925] Нижегородке стало плохо во время крещенских купаний
20 января 2020 12:05  [347] КамАЗ врезался в маршрутку в Лысковском районе, пострадали три пассажира автобуса
Происшествия

Канализационные стоки затопили 1 тысячу кв. м в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора

22 января 2020 18:55  [561] Происшествия

Фото: ГУ МЧС

Канализационные стоки затопили 1 тысячу кв. м в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Прорыв канализационного коллектора произошел в Ленинском районе на ул. Шекспира у д.10Б. Из коллектора вытекают канализационные стоки на территорию СНТ "Красный кожевенник". Там сейчас затопило 1000 кв.м., где расположены 40 участков (общая площадь СНТ - 1600 кв.м., 168 участков).

Решается вопрос об отключении водоснабжения, а до этого жителям рекомендуют запастись холодной водой.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЧП
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph