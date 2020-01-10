Фото:
Канализационные стоки затопили 1 тысячу кв. м в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Прорыв канализационного коллектора произошел в Ленинском районе на ул. Шекспира у д.10Б. Из коллектора вытекают канализационные стоки на территорию СНТ "Красный кожевенник". Там сейчас затопило 1000 кв.м., где расположены 40 участков (общая площадь СНТ - 1600 кв.м., 168 участков).
Решается вопрос об отключении водоснабжения, а до этого жителям рекомендуют запастись холодной водой.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+