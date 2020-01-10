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Политика

Нюта Федермессер будет назначена советником Глеба Никитина

22 января 2020 19:47  [408] Политика

Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер станет советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообащет пресс-служба губернатора и правительства региона.

Нюта Федермессер станет исполнять новые обязанности советника на общественных началах.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Нюта Федермессер в ходе рабочей встречи в Москве в начале октября 2019 года обсудили вопросы реформирования учреждений для людей с ментальными нарушениями.

В 2019 году губернатор и Нюта Федермессер неоднократно обсуждали вопросы реформирования учреждений для людей с ментальными нарушениями в Нижегородской области.

По мнению Нюты Федермессер, система психоневрологических интернатов (ПНИ) в России не соответствует современным стандартам помощи. Такие выводы были сделаны в ходе посещения ПНИ по всей стране и, в том числе после проживания Нюты Федермессер в одном из нижегородских ПНИ. Напомним, Нижегородская область входит в число пилотных регионов по развитию паллиативной помощи.

"Реформирование системы психоневрологических интернатов назрело уже давно. Для нас Нюта Федермессер стала помощником в решении этого вопроса. В начале октября прошлого года мы обсудили результаты реализации проекта ОНФ "Регион заботы". Нюта с коллегами в рамках проекта побывала в Нижегородской области. Они посещали наши интернаты, общались с пациентами и сотрудниками. Были сделаны определённые выводы, которые мы учли при подготовке планов развития. Сейчас мы работаем над проектом строительства нового крупного психоневрологического интерната, а также над различными формами поддержки людей с ментальными нарушениями, в их числе и сопровождаемое проживание", - сказал Глеб Никитин.

"Создание социальных учреждений с новым подходом к боли человека предусмотрено национальными проектами. Хочется, чтобы результаты работы в Нижегородской области свидетельствовали о том, что в стране начались изменения по отношению к самым беспомощным людям", - добавила новый советник.

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