Маршрут А-58 в Нижнем Новгороде будет восстановлен по распоряжению губернатора Глеба Никитина Общество

Маршрут А-58 в Нижнем Новгороде будет восстановлен по распоряжению губернатора Глеба Никитина

Маршрут А-58 в Нижнем Новгороде будет восстановлен по распоряжению губернатора Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Я поручал городской администрации провести анализ ситуации и принять решения в интересах большинства жителей. Но вижу, что жалобы продолжаются... Мы провели свой анализ - с помощью НГТУ имени Алексеева, волонтеров, Центральной диспетчерской службы, оператора автоматизированной системы оплаты проезда. Были учтены мнения жителей. Вывод однозначный: связь некоторых районов с центром города значительно ухудшилась", - заявил губернатор Глеб Никитин на совещании со своим заместителем Сергеем Морозовым.

В частности, уже даны срочные поручения об изменении схемы движения общественного транспорта в областном центре.

Так, с 24 января будет возобновлена работа автобуса №58. Маршрут будет продлён до улицы Деловая в нагорной части города и до микрорайона Соцгород – 1 в заречной. Вместо ул. Белинского он пойдёт через ул. Горького, связывая Автозавод с онкодиспансером и больницей имени Семашко, взамен отменённой маршрутки №98.

Кроме того, решено изменить путь следования маршрута А-80 от площади Лядова до метромоста через площадь Горького.

Также дано поручение обеспечить интервальность движения по компенсируемым маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями, не более 10 минут в пиковые часы, в том числе по маршруту А-16.

"Время работы автобусов по компенсируемым маршрутам должно соответствовать отмененным маршрутам", - потребовал губернатор.

По остальным проблемным маршрутам дано поручение оперативно подготовить предложения. Анализ ситуации будет продолжен.

"Кардинально изменить положение дел поможет цифровая интеллектуальная маршрутная сеть, которая будет адаптироваться под возможности пассажиров. Современные технологии это позволяют", - уточнил Глеб Никитин.

Напомним, 31 декабря 2019 года губернатор лично проверил работу общественного транспорта, проехав по пути следования нескольких нижегородских маршрутов. По результатам поездки он дал указание проанализировать схему движения общественного транспорта.