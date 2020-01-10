Беспроводные wi-fi видеодомофоны для квартиры

Среди существующего на сегодняшний день охранного оборудования особое место занимают беспроводные домофоны. Они позволяют установить наружное наблюдение любого помещения и территории, а также контролировать приход посетителей. При этом все компоненты устройства соединяются между собой при помощи радиосвязи, поэтому не потребуются дополнительные работы по проведению кабелей.



Из чего состоит беспроводной домофон



Беспроводной домофон включает наружную панель, базовый модуль и трубку.



Наружная панель устанавливается с внешней стороны. Чтобы сохранить ее целостность, используют антивандальную защиту или применяют такую при производстве устройства. Наружная панель может быть встроенной или накладной. Встроенная более защищена от злоумышленников.



Базовый модуль располагается внутри помещения. Он обеспечивает взаимодействие всех компонентов устройства. С него устанавливается управление и дополнительные функции.



Переговорная трубка работает автономно и на далеком расстоянии (50-100 м).



Наружная панель и базовый модуль работают от электросети, но может быть предусмотрено и автономное питание в качестве альтернативы на случай отключения электроэнергии.



Особенности использования домофона



К домофону подключается механизм открывания замка дверей или калитки. Также его можно настроить на включение приборов освещения, открытие раздвижных ворот и т.д.



В офисах могут быть использованы домофоны, включающие несколько радиотрубок. Это позволяет контролировать ситуацию несколькими ответственными лицами. При этом между трубками возможна установка канала связи и переадресация. Выбирая беспроводной домофон для офиса необходимо еще купить вызывную панель, обращается внимание на дальность действия переговорных трубок. Она может достигать 300 м, что делает использование оборудования наиболее привлекательным.



Домофон в многоквартирном доме кроме наружной панели состоит из модулей для охранника и для абонентов. Также домофон снабжается электронными ключами для всех жильцов. Если в доме есть охрана, то её можно вызвать через электронный ключ. Многоквартирные домофоны обеспечивают работу всех своих компонентов на расстоянии 2 км.



Необходимость использования беспроводного домофона



Удобство беспроводного домофона заключается в отсутствии соединительных проводов и кабелей. Такое устройство хорошо устанавливать там, где уже сделан ремонт помещения и не хочется нарушать его целостность дополнительными работами по проведению кабеля. К тому же все составляющие компоненты домофона можно быстро перенести в любое другое место. Также в беспроводных домофонах доступна функция записи фото посетителя при вызове. Для использования этой функции необходимо установить карту памяти размером от 32 до 128Гб.



Использование радиоканала для передачи сигналов дает возможность использовать устройство в самых сложных условиях.



Большую пользу от беспроводной связи получают владельцы загородных домов. Здесь применяется оборудование с радиусом действия в 1 или 2 км. Тогда можно общаться с посетителем, находясь в любой точке дома или территории.



Иногда может пригодиться запись переговоров, что можно осуществить и в домофонах. В них есть функция автоответчика и сохранения записи.



При желании переговорную трубку домофона можно подключить к телефонной линии. Тогда уже не потребуется приобретение телефонного аппарата.

Источник: http://neolight.in.ua/

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